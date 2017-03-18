125 лет кубку Стэнли - мечте всех мальчиков, играющих в хоккей

Кубок Стэнли учредили 18 марта 1892 года. Прежде, чем превратиться в главный хоккейный приз Национальной хоккейной лиги, награда вручалась команде любителей, бросивших вызов всем прочим любителям новой игры, стремительно набиравшей популярность. Кубок, который в своих руках держал и наш Сандис Озолиньш, получил имя в честь своего учредителя, генерал-губернатора Канады Фредерика-Артура Стэнли, представлявшего в заокеанских владениях империи интересы королевы Великобритании. Лорд Стэнли стал большим поклонником неизвестной ему ранее игры. К сожалению, за все это время Кубок так и не доехал до Латвии. Почему? Мы собрали все самые интересные факты об этой 16-килограммовой мечте многих мальчишек.

Ирония судьбы: ни одного матча за кубок, названный его именем, лорд Стэнлитак и не увидел. Менее, чем через год его отозвали обратно в Англию - в 1893 году Канада перестала быть британским владением. Кстати, сам кубок выглядел поначалу иначе - скромнее, он был не чета современному!.. Вид его был намного скромнее, чем это сегодня привычно хоккейным фанам.

Говорят, серебряную чашу на массивном основании когда-то купили в Лондоне всего лишь за 10 гиней (то есть за 48,67 канадских долларов). Первые автографы не ней хоккеисты оставляли, выцарапыв свои имена при помощи гвоздя или вилки. Но позднее уже официально получили право выгравировать на кубке имена игроков. Места для новых автографов не хватало, и к чаше стали прибавили несколько серебряных ободов.

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Оригинал Кубка Стэнли давно хранится в Зале Хоккейной Славы в Торонто. В 1964 году ювелир Карл Петерсон сделал копию кубка, исполнив заказ столь искусно, что многие даже не подозревали подмены. Сегодня самый желанный трофей мирового хоккея весит уже 16 кг. Но поднять его над головой и хотя бы однажды привезти на родину мечтают все мальчишки, играющие в хоккей! Кстати, другие именитые спортивные награды моложе. Например, кубок Дэвисса - мечта теннисистов! - был учрежден лишь в 1900 году.

А вот правила вручения награды почти не менялись: Кубок Стэнли оставался переходящим, ежегодно вручался команде-победительнице серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, а последнее слово с спорах всегда оставалось за попечителями переходящей хоккейной награды.

Интересно, что каждый игрок получал право ровно на сутки взять кубок домой. И это стало причиной всевозможных курьезов и самых невероятных приключений.

Хоккеисты - совсем не пай-мальчики, мы же знаем, что трус не играет в хоккей!..

Кубку Стэнли от команд-победительниц доставалось сполна. Его забывали в барах и в фотоателье, а однажды ... кубок провел ночь в сточной канаве - в пылу драки все про драгоценный трофей забыли. Из Кубка Стэнли пили шампанское и кормили... любимую собаку. В нем подавали угощение и ... крестили детей, его брали с собой в кино, чтобы наполнить ... попкорном.

А один из игроков, имя которого не было названо, даже использовал трофей... в качестве ночного горшка.

Да если бы только это!..

Подруга одного из хоккеистов 1980 году ... устроила Кубку Стэнли сцену ревности! Ведь ее друг - Брайан Троттье из «Нью–Йорк Айлендерс» - заполучив, наконец-то, кубок, с ним и улегся спать, а девушке места рядом уже не нашлось...

А финский хоккеист Теему Селянне, выигравший в 2006/07 кубок Стенли в составе «Анахайм Дакс», поступил благородно. Он привез кубок в онкологический диспансер, где боролся с болезнью его друг, которому он и посвятил свою победу.

Между прочим, у Латвии в 1997 тоже был шанс принять у себя Кубок Стэнли. Ведь хоккеист Сандис Озолиньш в сезон 1996\1997 года стал обладателем главной хоккейной награды, играя в составе «Колорадо Эвеланш». И наш OZO очень хотел привезти легендарный трофей на родину!..

Хоккеист был готов даже нанять самолет, чтобы показать свой приз болельщикам рижского «Динамо». Но кубок Стэнли в тот год, увы, доехал только до Швеции. Кстати, почему это произошло и что помешало кубку доехать до Латвии?

Отвечая на вопрос русского TVNET, пресс-секретарь «Динамо» разъяснил: в 1997 году на территорию бывших советских республик Кубок Стэнли вывозить еще не разрешалось, и считалось, что запрет был связан с обеспечением безопасности легендарного хоккейного трофея. Самое обидное, что уже через год этот запрет был снят! И в родных городах легендарных российских хоккеистов, игравших в НХЛ, Кубок Стэнли проехал уже не однажды.

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Всего же в финалах матчей НХЛ позднее играли еще трое латвийских хоккеистов, но обладателем Кубка Стэнли никто из них не стал. Впрочем, возможно у Латвии все еще впереди. Ведь хоккейных площадок и спортивных холлов с ледовыми аренами у нас сейчас много, а мальчишки все также мечтают однажды поднять над головой легендарный кубок. Напомним, что завершив карьеру игрока капитаном рижского «Динамо» Сандис Озолиньш сменил амплуа и теперь он помощник главного тренера команды.

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