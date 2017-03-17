После дождливых выходных потеплеет до +10+12 градусов

Последние дни этой недели будут прохладными и дождливыми. На новой неделе погода немного улучшится. В первой половине недели по ночам еще ожидаются заморозки, возможен мокрый снег, а, начиная со среды, днем воздух будет прогреваться до +10+12 градусов.

В субботу днем из-за туч эпизодически будет выглядывать солнце, столбик термометра поднимется до +6 градусов, но почти по всей территории страны ожидаются кратковременные дожди, а вечером, с понижением температуры воздуха, местами, в том числе и в Земгале, возможен мокрый снег. В ночь на воскресенье подморозит до минус 2 градусов, на северо-востоке страны - до минус 5 градусов.

Воскресный день может пройти без существенных осадков, погода будет малооблачной, но при умеренном северо-западном ветре воздух прогреется лишь до плюс 4 градусов.

Ночь на понедельник обещает быть ясной и холодной: ожидаются заморозки до -4-6 градусов.

Днем потеплеет до +5 градусов, а к ночи сгустятся тучи, похолодает до минус 3-4 градусов и местами пройдет мокрый снег.

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Во вторник днем столбик термометра поднимется до отметки +5+7 градусов. Во второй половине недели, согласно нынешним прогнозам, ожидается усиление южного ветра, который принесет кратковременные дожди и потепление до +10-12 градусов. Теплая погода с кратковременными осадками продержится, как минимум, до конца недели.