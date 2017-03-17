Логотип KNAB
 

Логотип KNAB. Фото: Edijs Pālens / LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проведет проверку заявления мэра Риги Нила Ушакова о том, что он берет на себя содержание странички Рижской думы «Riga.lv» в фейсбуке. Об этом сообщила агентству ЛЕТА представитель бюро Лаура Душа.

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Ушаков ранее заявил, что из личных средств уплатил штраф Центра государственного языка (ЦГЯ) за то, что Рижская дума общается с рижанами в фейсбуке на русском и английском языках.

13 марта вступил в силу примененный к Ушакову денежный штраф за общение в соцсетях на иностранных языках. Рижский окружной суд отказал ему в апелляционном производстве за отсутствием оснований, поэтому мэр намерен обратиться в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека.

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«До решения Конституционного суда нынешние страницы Рижской думы в фейсбуке на русском и английском языках буду вести я лично с коллегами. И только за свои средства, а не за средства самоуправления. На этих страницах мы будем продолжать размещать всю необходимую информацию, а также отвечать на вопросы рижан на тех языках, на которых им удобно, в том числе и по-русски», - заявил Ушаков.

Он считает, что таким образом коммуникация с рижанами не на латышском языке полностью выводится из юрисдикции закона о госязыке, так как это общение будет вести не самоуправление, а просто группа лиц, которая хочет помочь самоуправлению и горожанам.

Как уже сообщал Русский TVNET, суд Видземского предместья Риги оставил без изменений решение директора ЦГЯ оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных - русском и английском - языках.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

В свою очередь, руководитель Центра госязыка Марис Балтиньш считает, что председатель Рижской думы Нил Ушаковв вопросе госязыка занял позицию, которая неприемлема для лица такого ранга.

«Надо разделять две вещи. Как частное лицо я могу переписываться со своими друзьями на том языке, на котором хочу. Но Ушаков - лицо Рижской думы и мы недовольны его действиями именно как официального лица РД на официальном профиле муниципалитета - ведь там ведется коммуникация на иностранном языке »,- подчеркнул Балтиньш.

По мнению главы ЦГЯ, градоначальнику и 40-летнему мужчине не подобает так себя вести и он лишь пиарится подобным образом.

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