Маршрут на выходные: «Сад Судьбы» не оставит равнодушным

«Сад Судьбы» (Ликтеньдарзс) - место, где встречаются прошлое, настоящее и будущее. Человек и страна. Встречаются, чтобы успокоить свое прошлое, запастись силами для настоящего и вдохновиться на воплощение своей мечты в будущем. «Сад Судьбы» - место, куда можно отправиться в выходной день, в этом убедился TVNET. Смотрите видео!

Ликтеньдарзс было решено создать в качестве подарка к 100-летию Латвийской Республики, которое в нашей стране будет отмечаться в следующем году. Это символичное место памяти всех жертв 20-го века.

Первые работы по созданию «Сада Судьбы» были начаты еще в 2008 году с создания яблоневой аллеи. Сейчас здесь уже построены амфитеатр, смотровая терраса, укреплены берега Даугавы, ведь парк расположен на полуострове, и обустроена автостоянка.

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Амфитеатр укреплен камнями, которые привезли жители Латвии со своих полей. Таких здесь уже 50 000 и посетителей все еще призывают привозить булыжники. Канал, который окружает амфитеатр, символизирует пролитые пострадавшими слезы и веру в то, что произошедшее в прошлом никогда не повторится. С 2009 года в амфитеатре периодически проходят различные концерты и другие мероприятия.

Здесь есть фрагмент исторического шоссе Рига-Москва, а еще стена, на которое более 2000 пожеланий Латвии и ее жителям. Эту традицию в 2012 году ввели школьники. И сейчас каждый может оставить свое пожелание.

Где находится?

«Likteņdārzs», Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113.

Кокнесе находится в 100 км от Риги, на шоссе А6. В Кокнесской волости, сразу за Кокнесе со стороны Даугавы есть указатель, где на коричневом фоне написано «Likteņdārzs 1 km».

«Сад Судьбы» находится на полуострове, и с берегом его соединяет насыпная дорога.