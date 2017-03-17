Необычная находка на пляже Вакарбулли взбудоражила соцсети

Балтийское море
 

Балтийское море. Фото: Reuters/Scanpix

Обычная прогулка по пляжу в Вакарбулли для Даце закончилась необычной находкой. В соцсети Facebook женщина поделилась пользователями фотографией, на которой видно 2 кольца и красная ленточка, связыващая их. Поможем найти владельца.

В комментариях к посту девушки, пользователи делятся своии догадками, как и почему украшения оказались в морской воде. Мнения самые разные, некоторые совсем необычные.

Facebook

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На момент публикации текста, публикацией Даце в сети поделились 1273 человека. Вдруг, все-таки хозяин или хозяйка колечек найдется.


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