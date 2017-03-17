Необычная находка на пляже Вакарбулли взбудоражила соцсети

Обычная прогулка по пляжу в Вакарбулли для Даце закончилась необычной находкой. В соцсети Facebook женщина поделилась пользователями фотографией, на которой видно 2 кольца и красная ленточка, связыващая их. Поможем найти владельца.

В комментариях к посту девушки, пользователи делятся своии догадками, как и почему украшения оказались в морской воде. Мнения самые разные, некоторые совсем необычные.

Facebook

Реклама

На момент публикации текста, публикацией Даце в сети поделились 1273 человека. Вдруг, все-таки хозяин или хозяйка колечек найдется.