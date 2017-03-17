В Муцениеки открыт новый центр для беженцев: местные жители смогут там бесплатно мыться

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Министерство внутренних дел и самоуправление Ропажского края сегодня открыли в Муцениеки обновленный центр размещения ищущих убежища, сообщает Управление по делам гражданства и миграции.

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Затраты на проект составили 1,8 млн евро. В отремонтированном здании имеется также многофункциональный центр для местных жителей, где будут проводиться кружки, спортивные занятия, различные культурные и образовательные мероприятия.

Здесь будут работать библиотека, проходить консультации социальных работников и юриста самоуправления, а

малообеспеченные жители поселка смогут бесплатно принять душ и постирать одежду.

Многофункциональный центр имеет отдельный вход.

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Жизнь в приюте "Муцениеки"

Фото: Жизнь в приюте "Муцениеки"4

До апреля в корпусе для ищущих убежища будут продолжаться работы по благоустройству, а многофункциональный центр для жителей поселка открыт уже сейчас.

В январе прошлого года правительство выделило МВД 3,1 млн евро на расширение центра для размещения ищущих убежища, а летом для строительства мультифункционального центра - еще 378 тыс. евро.

В Муцениеки еще продолжается перестройка двух корпусов центра для беженцев и котельной.

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