В Муцениеки открыт новый центр для беженцев: местные жители смогут там бесплатно мыться

Министерство внутренних дел и самоуправление Ропажского края сегодня открыли в Муцениеки обновленный центр размещения ищущих убежища, сообщает Управление по делам гражданства и миграции.
Затраты на проект составили 1,8 млн евро. В отремонтированном здании имеется также многофункциональный центр для местных жителей, где будут проводиться кружки, спортивные занятия, различные культурные и образовательные мероприятия.
Здесь будут работать библиотека, проходить консультации социальных работников и юриста самоуправления, а
малообеспеченные жители поселка смогут бесплатно принять душ и постирать одежду.
Многофункциональный центр имеет отдельный вход.
До апреля в корпусе для ищущих убежища будут продолжаться работы по благоустройству, а многофункциональный центр для жителей поселка открыт уже сейчас.
В январе прошлого года правительство выделило МВД 3,1 млн евро на расширение центра для размещения ищущих убежища, а летом для строительства мультифункционального центра - еще 378 тыс. евро.
В Муцениеки еще продолжается перестройка двух корпусов центра для беженцев и котельной.Еще по этой теме