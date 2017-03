Смешная пародия: если на месте журналиста BBC была бы женщина

Посмотрите сами и убедитесь в этом.

Другие авторы пародий запускают в комнату медведя вместо детей.

Twitter

"I am boss-wife, not nanny!" What really happened in the funniest video of the year so far? pic.twitter.com/9ymymX9BGv— BBC News (World) (@BBCWorld) March 16, 2017