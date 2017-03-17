Смешная пародия: если на месте журналиста BBC была бы женщина

Профессор Роберт Келли на днях прокомментировал события в Южной Корее для BBC. Келли пообщаkся с журналистами из дома по видеосвязи. Вдруг, в комнату зашли дети, а потом их няня или жена? Журналист был невозмутим. В сети появились различные пародии. Некоторые очень забавные.
Посмотрите сами и убедитесь в этом.
Другие авторы пародий запускают в комнату медведя вместо детей.
"I am boss-wife, not nanny!" What really happened in the funniest video of the year so far? pic.twitter.com/9ymymX9BGv— BBC News (World) (@BBCWorld) March 16, 2017
Неожиданная популярность профессора Роберта Келли многим не дает покоя.Еще по этой теме