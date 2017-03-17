Смешная пародия: если на месте журналиста BBC была бы женщина

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Профессор Роберт Келли на днях прокомментировал события в Южной Корее для BBC. Келли пообщаkся с журналистами из дома по видеосвязи. Вдруг, в комнату зашли дети, а потом их няня или жена? Журналист был невозмутим. В сети появились различные пародии. Некоторые очень забавные.

Посмотрите сами и убедитесь в этом.

Другие авторы пародий запускают в комнату медведя вместо детей.

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Неожиданная популярность профессора Роберта Келли многим не дает покоя.

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