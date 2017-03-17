Полиция предупреждает о диких животных на дорогах

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

С наступлением весны автоводителям стоит быть особенно внимательными на дорогах, пролегающих мимо леса или сельской местности. Высока вероятность того, что на дорогу может выбежать дикое животное. Для того, чтобы избежать столкновения с ним, водителям стоит выбирать безопасный скоростной режим.

Особенно тяжелой может оказаться авария на загородных участках дорог, где разрешенная скорость движения - 90 км.ч. Поведение животных спрогнозировать невозможно.

Именно в это время года начинается период миграции лесных животных, и особую опасность представляют молодые особи, которые еще не имеют опыта пересечения дорог, по которым на большой скорости движутся автомобили.

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Полиция призывает автоводителей в темное время суток не ехать с максимальной скоростью по дорогам вблизи лесов.

Скорость рекомендуется снизить, чтобы в случае необходимости успеть вовремя среагировать.

Если лесное животное все же оказалось сбитым на дороге, водитель обязан немедленно сообщить об этом в полицию по тел.: 110.

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