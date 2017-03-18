Дикие лошади Елгавы: Удалось заснять на фото появление малышей

В Елгаве, на острове Пилс, всего в нескольких десятках метров от дворца, который когда-то спроектировал Растрелли, в ближайшие дни будет много маленьких чудес — у 20 кобыл должны родиться жеребята. Первый 25-килограммовый малыш увидел свет несколько дней назад. Его первые минуты жизни запечатлел на фото гид Эйнар Нордманис.

Увидеть в Елгаве диких животных, идентичных тем, которые проживали в Европе тысячи лет назад, можно будет лишь до 1 апреля, поскольку после луга у Лиелупе до 14 июля получат особый статус, и ходить там запретят. Причина в птицах, которые там будут гнездоваться, сообщает TVNET.

В 2007 году диких лошадей, официальное название которых Konik Polski, привезли в Елгаву из Нидерландов. Такие когда-то жили на территории Латвии. Сейчас их уже 64, и каждый год на свет появляются малыши. Советуем посмотреть фото Эйнара Нордманиса в нашей галерее внизу статьи, животные прекрасны!

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Фото: Einārs Nordmanis

Хотя дикие лошади не пугливы, специалисты советуют все же не подходить и наблюдать за ними с расстояния в 50 метров. Кобылы могут быть агрессивны, охраняя своих малышей. Гид Эйнар Нордманис напоминает, что дикие лошади — не Бэмби из мультфильмов, которых можно обнять и потискать.

В Европе эта порода лошадей жила до начала 17-го века, пока их не уничтожили, чтобы те не разоряли пахотные земли. В прошлом столетии польские ученые восстановили породу, проведя обратную селекцию. О пребывании диких лошадей в Латвии свидетельствуют археологические находки и народные песни.





























































































Aizvērt Дикие лошади Елгавы Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis Einārs Nordmanis







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