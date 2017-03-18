Дикие лошади Елгавы: Удалось заснять на фото появление малышей

 

Фото: Einārs Nordmanis

В Елгаве, на острове Пилс, всего в нескольких десятках метров от дворца, который когда-то спроектировал Растрелли, в ближайшие дни будет много маленьких чудес — у 20 кобыл должны родиться жеребята. Первый 25-килограммовый малыш увидел свет несколько дней назад. Его первые минуты жизни запечатлел на фото гид Эйнар Нордманис.

Увидеть в Елгаве диких животных, идентичных тем, которые проживали в Европе тысячи лет назад, можно будет лишь до 1 апреля, поскольку после луга у Лиелупе до 14 июля получат особый статус, и ходить там запретят. Причина в птицах, которые там будут гнездоваться, сообщает TVNET.

В 2007 году диких лошадей, официальное название которых Konik Polski, привезли в Елгаву из Нидерландов. Такие когда-то жили на территории Латвии. Сейчас их уже 64, и каждый год на свет появляются малыши. Советуем посмотреть фото Эйнара Нордманиса в нашей галерее внизу статьи, животные прекрасны!

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Фото: Einārs Nordmanis

Хотя дикие лошади не пугливы, специалисты советуют все же не подходить и наблюдать за ними с расстояния в 50 метров. Кобылы могут быть агрессивны, охраняя своих малышей. Гид Эйнар Нордманис напоминает, что дикие лошади — не Бэмби из мультфильмов, которых можно обнять и потискать.

В Европе эта порода лошадей жила до начала 17-го века, пока их не уничтожили, чтобы те не разоряли пахотные земли. В прошлом столетии польские ученые восстановили породу, проведя обратную селекцию. О пребывании диких лошадей в Латвии свидетельствуют археологические находки и народные песни.

Дикие лошади Елгавы

Фото: Дикие лошади Елгавы0

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