Кажока: данные о госбюджете должны быть открытыми

Данные о госбюджете Латвии должны быть открытыми, чтобы каждый житель мог с ними работать и понять, для каких целей используется бюджет и как формируется. Об этом агентству ЛЕТА заявила представитель исследовательского центра «Providus» Ивета Кажока.

Идея прозвучала в пятницу, 17 марта, на на дискуссии Госканцелярии и «Providus» о возможностях содействия прозрачности и открытости в госуправлении.

В качестве еще одной из инициатив назвали портал, содержащий всю информацию о том, что происходит в государственных учреждениях, а также сведения о новых законах, доведенные до людей на понятном языке.

Реклама

Также госуправление должно обеспечивать людям консультации в случаях, когда выявлено нарушение, чтобы люди понимали свои права и обязанности в конкретной ситуации.