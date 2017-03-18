Кажока: данные о госбюджете должны быть открытыми

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Данные о госбюджете Латвии должны быть открытыми, чтобы каждый житель мог с ними работать и понять, для каких целей используется бюджет и как формируется. Об этом агентству ЛЕТА заявила представитель исследовательского центра «Providus» Ивета Кажока.

Идея прозвучала в пятницу, 17 марта, на на дискуссии Госканцелярии и «Providus» о возможностях содействия прозрачности и открытости в госуправлении.

В качестве еще одной из инициатив назвали портал, содержащий всю информацию о том, что происходит в государственных учреждениях, а также сведения о новых законах, доведенные до людей на понятном языке.

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Также госуправление должно обеспечивать людям консультации в случаях, когда выявлено нарушение, чтобы люди понимали свои права и обязанности в конкретной ситуации.


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