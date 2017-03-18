Собрались на природу? На выходных - продолжительный дождь и мокрый снег!

Вечером в субботу ожидается продолжительный дождь, а в ночь на воскресенье в некоторых частях Латвии пойдет снег, сообщает агентство ЛЕТА.

Вечером в субботу на юго-западе Курземе ожидается продолжительный дождь, а

в ночь на воскресенье на большей части территории Курземе, а также местами в Земгале будет идти дождь и снег.

В воскресенье ожидается переменная облачность, местами осадки. Температура воздуха ночью составит +2..-3 градуса, во второй половине дня +3..+7. В Риге осадков не ожидается. Температура ночью составит +1 градус днем до +5..+6.

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Aizvērt Дождливый день в Риге Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET





