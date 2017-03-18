Внимание, родители! Rimi отзывает из продажи опасные детские игрушки

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Торговая сеть SIA Rimi Latvia отзывает из торговли двух игрушечных лягушек, сообщает Центр защиты прав потребителей.

Лягушки под кодом EAN kods 603996282175, а также «Лягушка в аквариуме» под кодом EAN kods 603996282182, признана опасной из-за батарейки. Поставщик данных игрушек - Anvol OU.

Фото: rimi.lv



Сдать игрушки нужно в ближайший гипермаркет Rimi, в информационный центр. Срок возврата – до 7 апреля. Если вы оказались покупателем «Лягушки в аквариуме», вам вернут сумму, указанную в чеке.

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Как сообщила представитель Rimi Latvia Инга Бите агентству ЛЕТА, несмотря на то, что информация об опасных лягушках появилась 10 марта, до сих пор ни один покупатель не сдал опасную игрушку назад.

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