Как вернуть «урезанные» государством зарплаты

В феврале многие жители Латвии, получив зарплату, были удивлены – она оказалась на 3,45 евро меньше, чем до сих пор. За год набирается уже приличная потеря.

Неужели работодатели всех нас обидели? Оказывается – нет. Эти деньги забрало государство, а вернуть их можно будет не раньше чем через год, подав декларацию в СГД. Причем, чем меньше ваша зарплата, тем больше можно вернуть. А вот те жители Латвии, зарплата которых выше 1000 евро, не только не вернут утраченное, но еще и будут терять в доходах в дальнейшем. Почему? Попробуем разобраться.

Необлагаемый минимум зависит от зарплаты!

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В 2016 году необлагаемый подоходным налогом минимум составлял 75 евро для каждого работника. С остальной части зарплаты работодатель снимал налоги по полной программе (если у работника не было дополнительных льгот по уплате ПНН).

Однако в 2016 году в Латвии вступили в силу правила КМ № 1 «О размере месячного необлагаемого минимума и льготы по налогу плательщика подоходного налога с населения». Эти правила ввели так называемый дифференцированный необлагаемый минимум. Суть в том, что чем меньше у человека зарплата, тем больше размер его необлагаемого минимума. А значит, тем больше денег должно ему попадать в кошелек «чистыми» после уплаты налогов.

Загвоздка только в том, что этот дифференцированный минимум не применяют каждый месяц, когда работнику платят зарплату.

Его применяют раз в год ко всей сумме брутто-доходов (брутто – это доходы на бумаге, до уплаты налогов) и только в том случае, если человек сам захочет вернуть эти деньги, подав в СГД декларацию о доходах.

Например, при подаче декларации о доходах за 2016 год для тех, у кого брутто-доход был меньше минимальной зарплаты 380 евро, необлагаемый минимум на 25 евро больше и составляет не 75, а 100 евро в месяц (или 1200 евро в год). А у тех,

у кого доходы на бумаге по латвийским меркам огромные – больше 1000 евро – необлагаемый минимум в месяц составляет по-прежнему 75 евро

(900 евро в год).

Большинство наемных работников в Латвии получают зарплату в промежутке от 380 до 1000 евро. Для них необлагаемый минимум рассчитывается по сложной формуле.

В зависимости от размера зарплаты он может быть от 75 до 100 евро в месяц (от 900 до 1200 евро в год).

С какой целью придумана столь сложная для простого человека схема, мы сказать не можем. Но можем догадываться, что далеко не все жители Латвии обратятся в Службу госдоходов (СГД) за возвратом налогов – кому-то будет сложно разобраться, как подается декларация, а кто-то вообще не будет знать, что ему полагаются деньги. Вот в казне и останется денежек толика малая, а может, и не малая.

Сколько денег вам полагается?

Если не вдаваться в подробности, то надо знать только одно – каков ваш годовой доход на бумаге.

Если он выше 12 000 евро, то в этом году (да и в следующем тоже) при подаче декларации у вас никакой переплаты в связи с дифференцированным минимумом не образуется. В этом году вы ничего не можете вернуть. Тем не менее, вы можете подавать декларацию и вернуть деньги за другие оправданные расходы (учебу, лечение и так далее).

Если же ваша брутто-зарплата (на бумаге) за год меньше 12 000 евро, то декларацию впредь подавать надо будет обязательно,

чтобы получить деньги в связи с дифференцированным минимумом. В последующие годы, когда размер необлагаемого минимума будет с каждым годом снижаться, можно будет вернуть все больше денег.

Не надо бояться заполнять декларацию – самостоятельно считать по сложным формулам вам ничего не придется. При подаче декларации в электронном виде в системе уже будет ваш доход и также будет автоматически подсчитано, сколько денег вам полагается. А если вы поедете в VID подавать декларацию лично, то там работники помогут вам ее заполнить.

Если в 2016 году человек получал ТОЛЬКО зарплату, которая не превышала 370 евро в месяц, то ему в годовой декларации о доходах будет применен годовой необлагаемый минимум 1200 евро (или 100 евро в месяц). Таким образом, если каждый месяц при начислении зарплаты уже был применен необлагаемый минимум 75 евро (900 евро в год), то

годовая переплата по налогу, которую при подаче декларации можно вернуть – 69 евро (23% от (1200 – 900) евро).

В свою очередь, если ваша зарплата в 2016 году была больше 1000 евро в месяц, то к ней применяется только необлагаемый минимум 75 евро в месяц (900 евро в год), который уже был применен на работе при начислении зарплаты. Поэтому переплата налога в этом случае – 0.

Распространяется ли этот минимум на пенсионеров?

Могут ли неработающие пенсионеры вернуть какие-то деньги за дифференцированный необлагаемый минимум? Нет! Потому что к их пенсии применяется не дифференцированный, а специальный минимум, который изначально выше обычного минимума для работающих (75 евро в 2016 году) и составляет 235 евро.

Зато РАБОТАЮЩИЕ пенсионеры, чья пенсия ниже 235 евро в месяц, могут подать декларацию и получить переплаченную сумму налога.

Почему уменьшились зарплаты в этом году?

Потому что в 2017 году уменьшился размер необлагаемого минимума. В прошлом году он был установлен на уровне 75, а в этом стал 60 евро. То есть с этих 15 евро при начислении зарплаты теперь тоже удерживается подоходный налог. А это 3,45 евро в месяц. Вот ровно на столько меньше мы все и получили уже в феврале 2017 года.

Правительство в вышеназванных правилах указало, что: «Работодатель до 2020 года в основном месте выплаты дохода физического лица (где через EDS зарегистрирована налоговая книжка физического лица) будет применять минимальный месячный необлагаемый минимум (а также льготы на иждивенцев, инвалидность, репрессированным лицам, если они указаны в налоговой книжке), постепенно снижая размер необлагаемого минимума:

2016 год – 75 евро,

2017 год – 60 евро,

2018 год – 40 евро,

2019 год – 20 евро,

2020 год – 0 евро».

Как видите, с каждым годом человек будет получать на руки все меньше. Ежегодно, вплоть до 2020 года, зарплата на руки у всех нас будет снижаться по отношению к предыдущему году на:

2016 год – 0 евро,

2017 год – минус 3,45 евро,

2018 год – минус 4,60 евро,

2019 год – минус 4,60 евро,

2020 год – минус 4,60 евро,

2021 год – 0 евро.

Но в том-то и суть дифференцированного минимума, что зарплату каждый год будут снижать всем, а вот возвращать при подаче декларации работникам будут разные суммы.

Пример 1. Те жители Латвии, кто в этом году получает на 3,45 евро меньше при зарплате 1000 евро, в следующем году не смогут вернуть ничего. Еще через год (в 2018 году) они будут получать еще на 4,60 евро меньше, а подав декларацию за 2017 год, смогут вернуть только 21,69 евро. Реально их доходы будут только снижаться. Даже при настойчивой подаче каждый год декларации их реальный доход будет:

2016 год – 8476,80 евро,

2017 год –8435,40 евро (то есть на 41,40 евро меньше),

2018 год – 8401,89 евро (уже на 74,91 евро меньше по сравнению с 2016 годом),

2019 год – 8388,69 евро (на 88,11 евро меньше по сравнению с 2016 годом),

2020 год – 8402,49 евро,

2021 год – 8482,11 евро.

Пример 2. Те, кто в этом году получают на 3,45 евро меньше при зарплате 380 евро, уже в этом году могут вернуть 69 евро за 2016 год. В следующие годы их доходы на руки будут только расти. Если они будут каждый год подавать декларацию, то их реальные годовые доходы (вместе с возвращенным за предыдущий год необлагаемым минимумом) составят:

2016 год – 3349,52 евро,

2017 год – 3377,12 евро (то есть на 27,60 евро больше),

2018 год – 3404,72 евро (уже на 55,20 евро больше по сравнению с 2016 годом),

2019 год – 3446,12 евро,

2020 год – 3487,52 евро,

2021 год – 3584,12 евро (на 234,60 евро больше по сравнению с 2016 годом).

Какие есть льготы по подоходному налогу (ПНН)?

К сведению тех, у кого есть иждивенцы. В 2016 году льгота на иждивенца составляла 175 евро. Эту сумму ежемесячно также добавляли к вашему необлагаемому минимуму. А значит, на руки вы получали на 40,25 евро больше за каждого иждивенца.

Но это только в том случае, если вы самостоятельно занесли иждивенца в свою электронную налоговую книжку! Работодатель не может применять к вашей зарплате льготу за иждивенца (и, кстати, за инвалидность тоже, а также политически репрессированным лицам), если вы не активизировали свою электронную налоговую книжку и не указали там иждивенцев и другие причины, почему вам полагается льгота.