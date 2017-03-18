Юрмала продолжает удивлять: пописать стоит дороже, чем кофе

Посетившая в выходные дни курортную Юрмалу Александра привезла домой массу впечатлений. Особенно девушке запомнилось посещение одного маленького кафе, где даже нельзя расплатиться банковскими карточками, зато можно сходить в туалет за 3 евро! Вы где-то видели дороже?

После того, как был опубликован пост с фотографией, пользователи соцсети начали активно обсуждать астрономическую плату за пользование туалетом.

При том, что большинство юрмальских кафешек предлагает справить нужду всего за 25 евроцентов (если вы ничего не ели и не пили в заведении), то в Kafijas stūrītis, где побывала девушка, плата в 10 раз больше.

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Конечно, хочешь - иди, а хочешь - нет, в туалет по такой цене, но дело в самом подходе, репутации города, в конце-концов. Люди, отдыхающие за границей расскажут вам, что нигде нет таких баснословных цен. 1 евро - это максимум.

Как обычно, пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что дескать, это никуда не годится, так нагло зарабатывать на человеческих слабостях, цену нужны опустить с небес на землю, сделать 25 центов.

В тоже время оппоненты считают, что хозяин-барин и сколько хочет, столько и зарабатывает на своих услугах. Это частное заведение, а не общественное место и если хозяину не угодно, чтобы все, кому не лень забегали к нему помыть руки, то он волен ограничить поток людей с улицы любым, даже таким способом.