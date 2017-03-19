Опрос: опасения населения об угрозе международного терроризма в Латвии уменьшились

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: REUTERS/Scanpix

В течение года уменьшились опасения населения об угрозе международного терроризма в Латвии, свидетельствует опрос SKDS.

На вопрос, угрожает ли Латвии международный терроризм, 39% дали положительный ответ. В прошлом году так ответили 50% опрошенных.

46% считают, что в Латвии угрозы международного терроризма нет. В прошлом году такой отве дали 37% респондентов.

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Еще 15% не смогли дать ответа на поставленный вопрос.

В опросе принимали участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 л

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