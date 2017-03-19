Спустя полвека… Сколько лет должны служить трубы?

В своих домашних архивах жители Гривы нашли фотографии, свидетельствующие о том, что водопровод в их микрорайоне начали прокладывать в 1967 году

2017 год для гривчан начался с двух аварий: сначала в канун православного Рождества прорвало трубу на перекрестке улиц Брянскас и Пардаугавас, а 19 февраля рвануло на самой Пардаугавас. И по какому-то злому року происходило это в выходные дни.

Вроде бы ситуация вполне житейская – от аварий никто не застрахован. Накануне руководство города бойко рапортовало, что морозы (которые, по словам Daugavpils ūdens, и стали причиной аварий) город пережил без особых потерь. Однако жителям Гривы, пострадавшим в результате разрыва водопроводных труб, легче от этого не стало.

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Первый раз трубу прорвало около шести часов вечера.

Вода хлынула потоком, затопляя частные огороды и подвалы, превращая проезжую часть в сплошной каток.

Прибывшие на место аварии работники Водоканала профессионально делали все возможное, чтобы отключить воду. Но перекрыть ее удалось лишь ближе к полуночи – якобы, из-за проблем с вентилями. Техника с насосами, по рассказам жителей микрорайона, прибыла, лишь когда один из пострадавших позвонил в Службу спасения по номеру 112 и на «великом и могучем» высказал свое мнение по поводу качества работ по ликвидации аварии.

Второй раз прорвало, когда морозов не было в помине, около 8 часов утра, и именно там, где не так давно проводились работы по развитию системы водоснабжения и канализации Гривы. И опять всю улицу Пардаугавас залило водой.

На ликвидацию аварий потребовалось несколько дней.

По мнению гривчан, их удалось ликвидировать достаточно быстро лишь благодаря слаженной и самоотверженной работе аварийщиков Daugavpils ūdens. Жители Гривы не только не имеют к ним претензий, но и, сообщая «Нашему городу.» об авариях, каждый раз просили поблагодарить работников аварийной службы за профессионализм.

Отписались…

Гривчане почему-то считали, что аварии произошли на чугунных трубах 1971-1973 годов. Вроде как слышали об этом от ответственных работников предприятия, приезжавших на место аварий.

Не опровергая, но и не поддерживая эту версию, Daugavpils ūdens в своем письме поясняло: «Предприятие уделяет особое внимание подготовке объектов к работе в условиях пониженных температур. При этом есть ряд особенностей, т.к. централизованная система водоснабжения представляет собой единую систему трубопроводов общей протяженностью 275 км, находящуюся под давлением. Поэтому внутреннее напряжение в системе обуславливаются не только внутренними гидродинамическими нагрузками, но и внешними факторами, связанными с подвижкой или неравномерным промерзанием грунтов при резком понижении температур. Этот фактор в ряде случаев может привести даже к перелому водопроводных труб.

…Следует отметить, что состояние магистрального водопровода на данном участке было проверено перед реализацией европейского проекта «Развитие водоснабжения и канализации в Даугавпилсе, III этап». У специалистов оно не вызывало нареканий, и замена находящегося в хорошем состоянии водовода была экономически не оправдана (срок эксплуатации для чугунных трубопроводов составляет 50 лет).

… Благодаря проведенной модернизации наших объектов и выполнению планово-профилактических мероприятий такие ситуации крайне редки, но все же случаются».

О том, какого года выпуска трубы «в хорошем состоянии» были оставлены в системе, предприятие Daugavpils ūdens умолчало.

…раскопали

Возвращаясь к теме аварий, жители Гривы с возмущением говорили: «Безобразие: водопровод – новый, еще пяти лет не прошло, как его проложили, а тут авария за аварией. Почему оставили старые трубы? Почему не заменили? А может, заменили только на бумаге? Впрочем, чему мы удивляемся? Ведь хорошо помним, как здесь на трех кварталах 5 различных фирм работали. Все кусты и заборы загадили, пока для людей не привезли, наконец, биотуалеты».

Но недаром гривчан считают народом упертым – выяснили они, когда на самом деле в их микрорайоне прокладывали водопровод.

Сначала кто вспомнил, как во время службы в армии получил вызов, и начальство отпустило его на похороны близкого родственника. А было это в 1967 году. Вся улица Пардаугавас была раскопана, потому что прокладывали водопровод.

А потом другие гривчане подсуетились и извлекли на свет из семейных фотоархивов небольшие фото, где снялись они возле своего дома на фоне раскопанных траншей. И самое главное: на обратной стороне уже пожелтевшей карточки стоит дата – «Февраль, 1967».

Может, потому Daugavpils ūdens и не указало в своих ответах год производства труб, которые было решено оставить. Или их, действительно, заменили только на бумаге? Ведь если бы не дотошность жителей Гривы, никаких вопросов не возникло.

Работы по развитию системы водопровода и канализации на Гриве велись при нынешнем городском руководстве. Списать на предыдущее начальство, что постоянно делает команда Лачплесиса в преддверии муниципальных выборов, никак не получится. За гривские трубы ответить придется!

Оценили

«Трубы в никуда» – так в свое время оценил реализацию проекта модернизации системы водоснабжения Даугавпилса один из коренных жителей Гривы. Реализацию гривской части проекта «Развитие водного хозяйства в Даугавпилсе, III очередь» местные жители не называют иначе как «Гривским кошмаром».

Небезызвестный в городе Алексей Провиденко утверждал: «Никакого грандиозного развития водного хозяйства в Даугавпилсе на самом деле не происходит. А происходит грандиозный обман даугавпилчан. Европейские миллионы тратятся так бездарно, что лучше бы вообще ничего не делалось. Правда, в этом случае нельзя было бы столько украсть!».

А пока

вопрос «кто и сколько заработал на старых трубах» остается открытым.

История продолжается…

Справка о километрах и миллионах

Общая стоимость проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап» – около 25 миллионов евро, из них 14,7 млн получены из средств Фонда кохезии. Его цель – обеспечить качество и доступность централизованных услуг водоснабжения и канализации большему количеству горожан, главным образом жителям частного сектора. Для этого в 7 микрорайонах Даугавпилса построено и реконструировано около 90 км сетей водопровода и канализации (это около 20% всех находящихся в эксплуатации на данный момент), что в дальнейшем позволит около 1400 домохозяйств присоединить к системе централизованного водоснабжения и около 2000 домохозяйств – к централизованной канализационной системе. На Гриве планировалось проложить более 17 км водопровода и 18 км канализации.

К реализации проекта притупили в 2011 году. Работы по расширению сетей водопровода и канализации на Гриве начались 2013 году. В 2015-м проект был закрыт.

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