В Юрмале ажиотаж! Латвийцы наслаждаются первыми лучами весеннего солнца

Если вдруг, по каким-то причинам, вы сегодня решили остаться дома, возможно, самое время переосмыслить свои планы и отправиться прогуляться по Юрмале. Сегодня здесь настоящий ажиотаж!
С первыми лучами весеннего солнца появляется неутолимое желание выбраться из душной квартиры и отправиться куда-нибудь подальше от шумного города, подышать чистым морским воздухом. Именно так сегодня сделали латвийцы и собрались в Юрмале, наслаждаться первыми весенними денечками. Действительно, сегодня как-то особенно чувствуется, что еще совсем немного и жители страны смогут спрятать подальше в шкаф свои пуховики и сложить в коробки зимнюю обувь.
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Рабочие дни начались и для представителей спасательной службы - они периодически прочесывают побережье на квадрациклах и следят за порядком.
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Латвийцы проводят воскресенье, наслаждаясь первыми лучами весеннего солнца
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