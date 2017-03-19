В Юрмале ажиотаж! Латвийцы наслаждаются первыми лучами весеннего солнца

Если вдруг, по каким-то причинам, вы сегодня решили остаться дома, возможно, самое время переосмыслить свои планы и отправиться прогуляться по Юрмале. Сегодня здесь настоящий ажиотаж!

С первыми лучами весеннего солнца появляется неутолимое желание выбраться из душной квартиры и отправиться куда-нибудь подальше от шумного города, подышать чистым морским воздухом. Именно так сегодня сделали латвийцы и собрались в Юрмале, наслаждаться первыми весенними денечками. Действительно, сегодня как-то особенно чувствуется, что еще совсем немного и жители страны смогут спрятать подальше в шкаф свои пуховики и сложить в коробки зимнюю обувь.

Читатели Русского TVNET с огромным удовольствием делятся фотографиями воскресной Юрмалы:

Реклама

Фото: фото читателя

Рабочие дни начались и для представителей спасательной службы - они периодически прочесывают побережье на квадрациклах и следят за порядком.

Фото: фото читателя

Юрмальское побережье просыпается после зимней спячки! Самые смелые сняли обувь и пытаются окунуть ноги в воду

Фото: фото читателя

Учтите, на парковке очень сложно найти свободное место!

Фото: фото читателя

Латвийцы проводят воскресенье, наслаждаясь первыми лучами весеннего солнца

Фото: фото читателя

Еще по этой теме