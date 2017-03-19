Рано радовались: на следующей неделе в Латвию вернется мороз

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На следующей неделе в Латвии временами ожидаются осадки, температура воздуха будет колебаться, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночи на понедельник и вторник будут самыми холодными на следующей неделе - температура воздуха опустится до -3..-8 градусов. Уже во вторник ночью с запада начнет приближаться новая область низкого давления с зоной осадков.

Во второй половине следующей недели погода изменится. В четверг усилится влияние антициклона, осадки прекратятся. При слабом ветре и солнечной погоде воздух днем во многих местах прогреется до +5..+10 градусов.

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В воскресение на территории Латвии переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +4..+7 градусов.


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