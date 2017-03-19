Прежде чем легализовать эвтаназию, нужно сделать все возможное в сфере паллиативного ухода

Tiesībsargs Juris Jansons
 

Tiesībsargs Juris Jansons. Фото: Ieva Lūka / LETA

Об эвтаназии можно говорить только после того, как в сфере паллиативного ухода в стране будет сделано все возможное, уверен омбудсмен Юрис Янсонс.

Он сказал агентству ЛЕТА, что во многих странах уже долгие годы ведутся дискуссии об эвтаназии в религиозном, этическом, правовом и практическом аспектах.

Большинство европейских стран защищает право человека на достойную жизнь и абсолютное право на жизнь, а не право прекратить существование. На фоне нынешнего положения вещей в латвийском здравоохранении дискуссия об эвтаназии вызывает двойственное впечатление. «Недопустимо, что лишь по той причине, что в стране часто недоступен паллиативный уход, для решения этой проблемы предлагается легализовать эвтаназию», - сказал Янсонс. Он считает, что государство обязано организовать паллиативный уход, в том числе помощь семье тяжелобольного.

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По мнению омбудсмена, в Латвии нужна дискуссия об эвтаназии, и умирающим пациентам с прогрессирующим неизлечимым заболеванием нужно обеспечить юридические рамки для права достойно закончить жизнь, не уезжая для этого в другую страну.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что принцип права на достойную жизнь включает в себя достойное рождение и не унизительную кончину», - сказал омбудсмен.

Как сообщалось, на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за легализацию эвтаназии.

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