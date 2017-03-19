Яунслейнис: самоуправления занимаются бизнесом только в интересах населения

Самоуправления занимаются бизнесом не ради прибыли, а чтобы обеспечить жителей услугами, которые иначе им не доступны, заявил глава Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Андрис Яунслейнис, комментируя заключение Госконтроля об оказании самоуправлениями отдельных платных услуг.

По его мнению, выводы не могут быть однозначными, потому что ситуация разная. В большинстве случаев самоуправления оказывают платные услуги там, где их не готов оказывать никто другой, поэтому нельзя говорить, что таким образом уменьшаются возможности прибыли для местных предприятий.

По словам Яунслейниса, «с расстояния» трудно понять, почему конкретное самоуправление оказывает платные услуги. Например, Валмиера организует строительство квартир. «Но что делать, если ни один частный предприниматель квартир не строит? Дефицит квартир существует уже несколько лет, и частный сектор считает, что не сможет там получить прибыль достаточно быстро. Вредит это конкуренции или нет? Предприниматели готовы открывать производство, но люди должны где-то жить. Что делать самоуправлению? Стоять в стороне и ждать?» - сказал Яунслейнис.

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Он подчеркнул, что самоуправления не заинтересованы заниматься бизнесом, но, если никто другой этого не делает, они вынуждены вмешиваться.