Политики уверены в жизнеспособности лиепайского авиарейса

Представители Верховной власти из партии Союз зелёных и крестьян уверены в жизнеспособности Лиепайского авиарейса, несмотря на то, что несколько лет назад эта авиакомпания принесла потери и в результате, была прекращена, сообщает передача Латвийского телевидения «de facto».

Должностные лица отрицают, что в предвыборное время повлияли на управление «airBaltic», чтобы возобновить данный маршрут. В то же время, неохотно говорят о том, с какими расходами придется считаться авиакомпании, чтобы перевезти пассажиров из Риги в Лиепаю и обратно.

Компания «airBaltic» пока единственная, кто согласился с мая этого года три раза в неделю обеспечивать рейсы из Риги в Лиепаю и обратно.

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В интервью 2012 года председатель правления «Air Baltic Corporation» Мартиньш Гаусс был уклончив, отвечая на вопрос, возобновит ли «airBaltic» рейсы в Лиепаю и Вентспилс: «Пока я работаю здесь, такой возможности не обсуждалось. Однако на прошлой неделе я встретил лиепайского мэра. Он подошел ко мне и заговорил на тему возможных полетов в Лиепаю. Я пообещал, что мы подумаем».

С 2012 года политика изменилась. Как премьер, так и лиепайский мер представляют одну политическую силу – входящую в Союз зелёных и крестьян Лиепайскую партию.

В общей сложности, на реконструкцию аэропорта потратили 9,27 млн евро.

Большая часть – 7,8 млн евро – деньги фонда ЕС. Однако, была возможность и их потерять - аэропорт получил разрешение на коммерческие полеты в самый последний момент.

Как уже сообщалось ранее, с мая Латвийская национальная авиакомпания «airBaltic» начнет внутренние полеты между Ригой и Лиепаей. Полет будет длиться 40 минут, а цена одного билета менее 15 евро. Однако «airBaltic», под предлогом коммерческой тайны, не рассказывает, сколько предприятие доплачивает за обеспечения данного рейса.

Сейчас сложно представить, что удастся поддерживать данный рейс без политического объединения – премьера, министра транспорта и мэра. В свое время, региональные полеты получили широкое распространение, когда министром транспорта был Айнарс Шлесерс. Потом, экс-премьер Валдис Дамбровскис в СМИ высказался, что региональные полеты финансировались из государственного бюджета. Однако в стране не та ситуация, чтобы «доплачивать пассажирам».

Мэр Лиепаи Улдис Сескс немногословен, когда речь заходит на тему, готово ли самоуправление доплачивать, чтобы авиакомпания могла и дальше продавать билеты по цене 15 евро в одну сторону: «Это вопрос, ответить на который мы сможем, когда пройдет летний сезон. Все зависит от того, будет ли спрос! Лично я уверен, что будет необходимо увеличить количество рейсов и привлечь другие авиакомпании».

Сейчас на плечи самоуправления ложатся содержание аэропорта – в этом году, как минимум полмиллиона евро. Также, оно обещало покрывать все маркетинговые расходы, связанные с этим рейсом, довольно скромные – 15 000 евро.

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