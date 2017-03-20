Активист Гильман рассказал, почему антифашисты отказались от митинга 16 марта

 

Фото: Lauris Nagliņš / LETA

Латвийский антинацистский комитет отказался от митинга в день памяти легионеров, так как пришел к выводу, что не сумеет привлечь внимания к своей акции, заявил газете «Сегодня» активист Александр Гильман, которого полиция 16 марта задержала за нарушения порядка проведения собраний, шествий и пикетов.

Вместе с Гильманом были задержаны Алексей Сарипов и Эдуард Гончаров.

Когда Гильман с единомышленниками поняли, что привлечь к себе внимание на Бастионной горке будет сложно, они решили провести пикет на ул. Скарню в непосредственной близости от шествия памяти легионеров, однако были задержаны полицией сразу же, как развернули плакаты.

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Во время шествия легионеров полиция задержала двух мужчин

Фото: Во время шествия легионеров полиция задержала двух мужчин

Гильман считает, что наказаны активисты не будут, так как подавать заявку на пикет нужно только в том случае, если на него приглашены люди.

Как сообщалось, в день памяти легионеров 16 марта полиция задержала в центре Риги пять человек.

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