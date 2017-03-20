Полезно знать: что делать, если вы забыли купленный товар в магазине

Если вы, придя домой из магазина, обнаружили, что забыли оплаченные товары в магазине, обязательно за ними возвращайтесь вместе с чеком. Если чек был потерян, есть и другие варианты для возврата.

Руководитель отдела по работе с клиентами Annelinna Prisma Хийе Юримяэ сказал Tartu Postimees, что в больших магазинах почти каждый день некоторые покупатели забывают часть товара. Специалист по коммуникации Rimi Катрин Батс также подтверждает, что в забытых на кассе товарах нет ничего необычного.

Батс говорит, что часто клиент вспоминает о забытом товаре еще до выхода из магазина, иногда покупателя окликает кассир или другой покупатель, который заметил забытый товар.

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Забывают все, начиная от маленьких упакованных товаров до довольно больших покупок.

Типичные примеры — пачка жевательной резинки, сырок, шариковая ручка. Но в магазинах забывают и,например, тест на беременность. Руководитель по связям с общественностью Maxima Катя Любобратец добавляет к списку еще сыр, колбасу и сладости в маленьких упаковках.

Из крупных товаров оставляли, например, упаковку туалетной бумагой с 12 рулонами и торт. «У нас было, что клиент забыл в магазине целый пакет с продуктами», - говорит Батс.

Юримяэ также припоминает случай, когда клиент оплатил большое количество товаров и торопился после оплаты на автобус. Ни одного товара он не забрал, но на следующий день вернулся за покупками.

«Также случалось, что клиентам казалось, что они забыли товар в магазине, приходили, но при выяснении обстоятельств становилось понятно, что на самом деле покупатель взял товар, положил в пакет и ушел с ним из магазина», - говорит Юримяэ, добавляя, что в Prisma обязательно регистрируют все оставленные товары.

Если обнаружили, что товар оставлен в магазине, следует вместе с чеком обратиться в инфопункт магазина. «Если чек потерян, поможет, если клиент пользуется Prisma konto, у него есть выписка с банка, он помнит сумму покупок или номер кассы», - перечисляет Юримяэ.

Представители Rimi и Maxima также говорят, что

можно восстановить потерянный чек, если клиент при покупке пользовался клиентской картой.

По словам Любобратец, здесь важно клиенту быстро среагировать, поскольку, чем быстрее покупатель обнаружит отсутствие купленного товара, тем быстрее возможно прояснить ситуацию в магазине.

Если покупка установлена, клиент может быстро получить товар, отсутствие которого он обнаружил в тот же день или через пару дней после покупки.

Если же клиент за товаром не пришел и у него продолжительный срок хранения, товар в скором времени выставляется на продажу.

Помимо магазинных товаров, люди забывают и свои личные вещи. Например, очки, зонтики, шапки, кошельки, ключи, телефоны, банковские карты и так далее. Для нахождения владельца документа или кошелька магазины обращаются в полицию. В случае постоянных клиентов или в маленьких магазинах, где кассиры и клиенты знают друг друга, забытый товар могут вернуть покупателю при его следующем визите в магазин.