bezvests.lv вынужден отказаться от платного телефона; жертвуют крайне мало

Общественная организация Bezvests.lv вынуждена отказаться от платного телефона 9000 65 65 для сбора пожертвований на поисковые расходы.

Как сообщили в организации, содержание номера обходится ей в 40 евро месяц, а жертвуют люди крайне мало - номер, к сожалению, не рентабельный.

«Друзья! Все те, кто следит за публикациями на нашей страничке - и здесь, в фейсбуке, и на порталах, которые нас поддерживают информационно. Все те, кто готов помочь и словом и делом, если пропадает человек. Сообщаем вам, что этот телефон по нашей просьбе отключен и больше не работает. Причина? За последний месяц на него перечислено 8 евро (2 звонка), а содержание этого благотворительного Латтелекомовского номера обходится в 40 евро в месяц. В редкие месяцы мы выходили в ноль, но смысл содержать платный номер за счет волонтерских денег?», - сообщает bezvests.lv.

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Bezvests.lv - добровольное сообщество в поиске пропавших без вести людей, занимается поиском людей, пропавших на территории Латвии.

Всех, кто желает поддержать волонтеров Bezvests.lv финансово, могут сделать это без посредников, просто перечислением в интернет-банке или же через pay pal.

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