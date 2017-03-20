Налог на недвижимость будет заморожен

Рабочая группа по налогу на недвижимость не нашла решений и решила думать еще два года. Так же как и с налогом на микропредприятия, единственное ее предложение заключается в том, чтобы «заморозить» и «подумать еще», сообщает Latvijs avīze.

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Как сообщил парламентский секретарь Минфина Эдгар Путра, одно из предложений, поданных Министерством юстиции, состоит в том, чтобы на два года заморозить кадастровую стоимость объектов.

Второе предложение, исходящее от Государственной земельной службы, предусматривает разработку специальной стоимости для расчета налога с тем, чтобы его рост не превысил 100%, как это уже установлено для сельскохозяйственных земель.

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