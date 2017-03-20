В рижском цирке больше не будет животных: ни экзотических, ни домашних

В случае осуществления планов нового руководителя Рижского цирка Инары Кехре от классического цирка ничего не останется – животных в нем не будет, ни экзотических, ни домашних, ни даже лошадок, которые украшают эмблему цирка, сообщает NRA.

С 28 апреля цирком будет руководить одна из основательниц фонда Зиедониса, бывшая сотрудница финансируемой Фондом Сороса организации «Providus» Инара Кехре.

«Цирковое искусство может служить инструментом содействия интеграции общества, социальному равноправию и формированию самосознания индивида, поэтому я буду работать над тем, чтобы больше заинтересовать людей разных поколений цирком как формой проведения досуга, которая свидетельствует, что все в жизни возможно», - говорится в ее заявлении.

Прежняя деятельность Кехре имеет с цирковым искусством очень мало общего.

Реклама

Как уже сообщал Русский TVNET, на открытый конкурс на должность члена правления Рижского цирка было подано шесть заявок, которые оценивала специальная комиссия при Министерстве культуры.

В министерстве сообщили, что Кехре во время собеседования представила ясную концепцию дальнейшего развития Рижского цирка как современного центра культуры и циркового искусства. Ранее деятельность Кехре не была связана с цирком, но она планирует сформировать творческий совет и команду, в которую войдут специалисты разных отраслей.

Минкультуры заявило, что Рижский цирк нуждается в переменах - он должен стать многофункциональным местом проведения не только цирковых, но и музыкальных, танцевальных и других представлений.