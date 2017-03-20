В рижском цирке больше не будет животных: ни экзотических, ни домашних

В случае осуществления планов нового руководителя Рижского цирка Инары Кехре от классического цирка ничего не останется – животных в нем не будет, ни экзотических, ни домашних, ни даже лошадок, которые украшают эмблему цирка, сообщает NRA.
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С 28 апреля цирком будет руководить одна из основательниц фонда Зиедониса, бывшая сотрудница финансируемой Фондом Сороса организации «Providus» Инара Кехре.
«Цирковое искусство может служить инструментом содействия интеграции общества, социальному равноправию и формированию самосознания индивида, поэтому я буду работать над тем, чтобы больше заинтересовать людей разных поколений цирком как формой проведения досуга, которая свидетельствует, что все в жизни возможно», - говорится в ее заявлении.
Прежняя деятельность Кехре имеет с цирковым искусством очень мало общего.
Как уже сообщал Русский TVNET, на открытый конкурс на должность члена правления Рижского цирка было подано шесть заявок, которые оценивала специальная комиссия при Министерстве культуры.
В министерстве сообщили, что Кехре во время собеседования представила ясную концепцию дальнейшего развития Рижского цирка как современного центра культуры и циркового искусства. Ранее деятельность Кехре не была связана с цирком, но она планирует сформировать творческий совет и команду, в которую войдут специалисты разных отраслей.
Минкультуры заявило, что Рижский цирк нуждается в переменах - он должен стать многофункциональным местом проведения не только цирковых, но и музыкальных, танцевальных и других представлений.