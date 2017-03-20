Латвия получила от Великобритании 47 боевых разведывательных гусеничных машин

Флаги Великобритании и ЕС
 

Флаги Великобритании и ЕС. Фото: REUTERS/Scanpix

Национальные вооруженные силы (НВС) получили от Великобритании уже 47 боевых разведывательных гусеничных машин, сообщает отдел прессы Министерства обороны.

Проект механизации пехотной бригады сухопутных сил разделен на несколько этапов, и сейчас реализуется первый. В целом планируется купить 123 единицы бронетехники. Перед доставкой из Великобритании техника проходит капитальный ремонт и модернизацию, и ее планируется получить в период с 2016 по 2010 год.

Общие затраты на проект в течение десяти лет, в том числе на капитальный ремонт 123 платформ, запчасти, обучение латвийских специалистов, инфраструктуру и современное оснащение, составят 249,5 млн евро.

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Также в этом году Латвия приобретет у Австрии подержанные гаубицы - 47 единиц.


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