Латвия получила от Великобритании 47 боевых разведывательных гусеничных машин

Национальные вооруженные силы (НВС) получили от Великобритании уже 47 боевых разведывательных гусеничных машин, сообщает отдел прессы Министерства обороны.

Проект механизации пехотной бригады сухопутных сил разделен на несколько этапов, и сейчас реализуется первый. В целом планируется купить 123 единицы бронетехники. Перед доставкой из Великобритании техника проходит капитальный ремонт и модернизацию, и ее планируется получить в период с 2016 по 2010 год.

Общие затраты на проект в течение десяти лет, в том числе на капитальный ремонт 123 платформ, запчасти, обучение латвийских специалистов, инфраструктуру и современное оснащение, составят 249,5 млн евро.

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Также в этом году Латвия приобретет у Австрии подержанные гаубицы - 47 единиц.