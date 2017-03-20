Индекс счастья ООН: посмотрите, на каком месте Латвия

Латвия в составляемом ООН мировом индексе счастья поднялась на 54-е место и опережает Эстонию, но уступает Литве.

В прошлом году Латвия занимала в индексе 68-е место.

Литва, которая в прошлом году занимала 60-е место, в этом году поднялась на 52-е, а Эстония признана 66-й самой счастливой страной в мире (в прошлом году - 72-е место).

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Лидером списка является Норвегия, которая в прошлом году была четвертой.

В десятку самых счастливых стран мира входят Дания, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция.

США занимают в рейтинге 13-е место, Германия -16-е, Франция - 31-е, Россия - 49-е, Украина - 132-е.

Самой несчастливой страной мира признана Центральноафриканская Республика.

Как уже сообщал Русский TVNET, сегодня Международный день счастья. Его ежегодно отмечают в самых разных уголках Земли 20 марта. Главными источниками счастья жители Латвии считают семью (такой ответ дали 65% опрошенных), любовь (21%), свое жилье (16%), достаточное количество денег (14%), а также здоровье (11%) и секс (10%). Об этом свидетельствуют данные исследования «Smaidometrs» об уровне счастья жителей Латвии, которое провел «Swedbank».

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