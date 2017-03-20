Большая уборка! В Риге объявлен месячник чистоты

Чтобы способствовать уборке городской территории после зимнего сезона, в Риге с сегодняшнего дня по 14 мая объявлен месячник чистоты, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Организовывать и контролировать весеннюю уборку будут подразделения Рижской думы - департаменты, исполнительные дирекции и муниципальные предприятия. Например, исполнительным дирекциям поручено привлекать к уборке население и приводить в порядок муниципальные территории.

Предприятие «Ригас межи» будет убирать и вывозить отходы из лесов и парков, а департамент сообщения приведет в порядок остановки и проезжие части, а также будет убирать песок с улиц.

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Департамент образования, культуры и спорта привлечет к работе школьников, департамент жилья и окружающей среды обеспечит прием отходов на полигоне «Гетлини».

Полиция самоуправления и административная инспекция думы будут проводить рейды по выявлению неухоженных участков и зданий.