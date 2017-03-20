Джалло живет в Латвии уже год: он освоил латышский язык и полюбил зиму

 

Фото: скриншот

Подросток Джалло, который приехал в Латвию из Африки, живет здесь уже чуть больше года. И если в самом начале были проблемы получить вид на жительство, то сейчас семья несовершеннолетнего мальчика может вздохнуть спокойно. Опираясь на факт, что Джалло учится в Латвии в 8 классе, в Управлении по делам гражданства и миграции ему предоставили разрешение на временное проживание.

Джалло приехал в Латвию больше года назад, по приглашению футбольного клуба Metta, однако, в клуб его не приняли. Назад возващаться он отказался, ведь его мать пропала безвести, а отчим в Гамбии угрожал репрессиями.

Мальчик уже выучил латышский язык и отмечает, что чувствует себя здесь очень хорошо: «У меняесть семья, в которой царит гармония. Я очень счастлив! Если бы в мире было больше таких семей» делится впечатлениями Джалло свободно разговаривая на латышском. Идеально освоить язык - главная цель подростка, ведь он хочет стать журналистом.

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Единственное, чего не хватает Джалло — острая еда. Как ни странно, зима теперь любимое время года африканца.

Это единственный случай, когда в Латвии живет несовершеннолетний иностранец, которому отказали в убежище, но были найдены опекуны.


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