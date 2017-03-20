Все еще выбираете лежаки? Пара из Прибалтики показала, как надо отдыхать на курорте

Вот, что бывает, когда два профессиональных спортсмена отправляются на отдых. Даже там они не забывают о физических нагрузках и совмещают приятное с полезным. В этом случае в Таиланд полетели отдохнуть эстонский профессиональный акробат Максим и его красавица супруга Валерия, которая тоже спортсменка и занимается фитнесом.

По словам Максима, идея сюжета пришла внезапно. Они думали до этого снять другое видео, спортивное, но из-за нехватки ресурсов пришлось быстро менять сюжет, рассказывает rus.postimees.ee.

Это далеко не первое видео от группы профессиональных гимнастов AN2M. И вот что из этого получилось!

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