Юрмала, собачий вопрос: что будет хозяевам собак, гуляющих вдоль моря?

Пляжные спасатели на квадрациклах штрафуют собачников, заботясь о чистоте пляжей
 

Пляжные спасатели на квадрациклах штрафуют собачников, заботясь о чистоте пляжей. Фото: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Юрмальский пляж - одно из тех мест, где категорически запрещается гулять с собаками. Даже если ваш барбос - милый, мирный и совершенно не кусачий, а вы с него глаз не спускаете... Даже если он приучен не гадить где попало, а вы всегда берете с собой на прогулку совок и пакетик... Даже если собака ваша - меньше котенка и прогуливается только на руках у хозяйки... На пляж собакам нельзя - и точка!

В минувшие выходные народу в Юрмале было - видимо-невидимо. Хоть первые солнечные денечки и выдались не очень-то теплыми, все равно ближний берег моря притягивал к себе гуляющую публику как будто магнитом!..

Прогуливаясь вдоль моря, многие обратили внимание: как красиво рассекают по пляжу на квадрацикле люди, следящие за порядком. А вот собачников встреча с ними вряд ли порадовала...

Ведь особенно пристальный интерес к себе, например, в воскресенье вызывали именно ... нарушители «собачьих запретов». У нас на глазах пляжный патруль остановил как минимум троих собачников. И с каждый из провинившихся люди в красных куртках пляжных спасателей долго и подробно о чем-то беседовали на берегу. Кстати, разъезжали по пляжу они уже с синей папкой в руках. Вероятно, не обошлось и без составления протоколов...

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Честно говоря, резвящихся на юрмальских пляжах собак мы видим не так уж и редко. Так что давно привыкли!.. Сознаюсь: в былые времена мы и сами брали собаку вечерами к морю.

Поэтому сразу же возник вопрос: штрафуют - за что? Потому что в Юрмале уже начался пляжный сезон?.. Или же гулять с собаками вдоль моря теперь ни в какое время года нельзя? Если так - что конкретно грозит нарушителям? Насколько большим может оказаться сегодня штраф за прогулку с собакой вдоль моря и каким образом штраф сегодня взимается??

Русский TVNET связался с заместителем начальника управления муниципальной полиции города Юрмала Каспарсом Платниексом, чтобы выяснить у него все эти вопросы, а также узнать, много ли нарушений зафиксированы именно в первые по-настоящему весенние выходные?..

- Сколько именно нарушений зафиксировано за выходные? Точно не скажу. А вот то, что за порядком на пляжах следят круглый год — это факт. Правила Юрмальской Думы предусматривают, что на пляже нельзя гулять с собаками.

- Собакам нельзя появляться на пляже только летом или же круглый год?

- В принципе нельзя.

Нельзя приходить с собакой на пляжи, в лесопарк «Дзинтари» и на детские площадки на всей территории города Юрмалы. Запрет не зависит от времени года.

- В сентябре прошлого году произошли изменения в практике наказания нарушителей правил. Какие именно?

- Из Кодекса административных нарушений Латвии с 1 сентября 2016 года была исключена норма, позволявшая на месте взимать штрафы за нарушения. И штрафные квитанции нарушителям больше не выписывают. Теперь Кодекс административных нарушений Латвии предусматривает только составление протокола о нарушении. Когда протокол составлен, для принятия решения он направляется комиссии Юрмальской думы по административным нарушениям.

- Вы не могли бы назвать конкретные цифры — сколько протоколов за различные нарушения было составлено в Юрмале в минувшие выходные?

- Составление протокола не является нашей целью. Конкретную цифру я вам сейчас не назову. Наша цель – не в том, чтобы собрать максимальное число штрафов, а в том, заботиться о порядке, чистоте и безопасности в городе. Но если мы констатировали нарушение — протокол составляется.

- Спасибо за разъяснение.

Газета «Юрмалас зиняс» достаточно подробно разъяснила юрмальчанам новшества в работе муниципалов. Так вот, до 1 сентября 2016 года нарушителей можно было прямо «на месте преступления» оштрафовать на сумму, не превышающую 30 евро и таких штрафов накладывалось порядка 2 тысяч в год.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Подробности о муниципальной полиции Юрмалы - на сайте газеты "Jūrmalas ziņas"

Сейчас же у полиции самоуправлений есть право на первый раз ограничиться предупреждением и не составлять протокол. Если же протокол все-таки составят, то в соответствии с решением комиссии сумма штрафа, скорее всего, окажется больше, чем прежде, когда штрафовали, так сказать, «под квитанцию».

Напомним, что было в Юрмале время, когда максимальные штрафы «за собак на пляжи» предполагали наказывать нарушителей в Юрмале значительно строже и в большем размере, когда-то теоретически можно было «попасть» на сумму до 250 латов ...

Правда, лично мне ни разу не приходилось слышать, чтобы такой штраф был действительно наложен на кого-то из горожан или отдыхающих в Юрмале...

А вот случай случай с Лаймой Вайкуле пару лет назад на просторах интернета и в латвийских СМИ обсуждали очень активно. Звезду, разместившую в своем блоге фотографии резвящихся у кромки воды собак, тогда действительно чуть было не оштрафовали…

Но полиция проявила чуткость и не стала злобствовать, доказывая, что снимок сделан на пляжах именно в Юрмале…

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