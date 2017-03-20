Ветеринары сообщают о бешенстве: необходимо срочно привить своих питомцев

Латвийское общество ветеринарных врачей (ЛОВВ) призывает владельцев домашних животных вакцинировать своих питомцев против бешенства, в связи со вспышкой этой болезни в России. Недавно стало известно, что в Москве и Смоленске за 12 дней было зарегистрировано 60 случаев заболевания.

Представители ЛОВВ указывают, что после того, как Латвии был присвоен статус страны, в которой нет бешенства, многие владельцы животных игнорируют прописанные в законе нормы, об обязательной вакцинации, считая, что делать это совсем не обязательно.

«Люди даже не представляют, какую опасность несет не вакцинированная от бешенства стая кошек. У инфекционных болезней нет границ, они проникают туда, где есть люди и животные. Несмотря на то, что лесные животные получают оральную вакцину, Латвия не защищена от проникновения бешенства с собаками, котами и хорьками» считает общество.

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ЛОВВ отмечают, что в практике ветеринарных врачей Латвии были случаи, когда из России в Латвию ввозились не вакцинированные от бешенства животные. Достаточно всего одного заболевшего пса, чтобы в Латвии вновь вспыхнула эпидемия.

ЛОВВ призывает всех владельцев домашних питомцев изучить документы и убедиться, что еще не прошел срок, когда необходимо было вакцинировать домашнее животное. В обратном случае, следует незамедлительно отправится в ближайшую ветеринарную клинику.

Следует напомнить, что если собака, которая не была привита или срок вакцинации закончился, совершит нападение на человека, то, в соответствиях с правилами Кабинета министров, животное придется усыпить. В таком случае владелец обязуется оплатить все расходы потерпевшей стороне, а также Продовольтсвенно-ветеринарной службе, которая проводит анализ проб. Иногда общая сумма расходов превышает сотни евро.

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