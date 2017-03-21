Куда делись торговые палатки на Центральном рынке

Уже второй день жители Риги, проезжающие на трамвае мимо Центрального рынка, удивлены: главное торговое место столицы Латвии стремительно меняет облик. Так, внезапно были убраны палатки, с которых торговали на улице.

Однако ничего сверхъестественного в этом нет. Палатки и ларьки не снесли окончательно, а перенесли ближе к мясному павильону. Это связано с глобальной реконструкцией рынка, которая началась в понедельник, 20 марта.

Так, в понедельник был начат этап смены покрытия открытой территории Центрального рынка, включающий в себя и второй этап строительства ливневой канализации. Во время реконструкции будет заменено покрытие на открытой территории рынка между мясным и молочным павильонами.

Фото: Русский TVNET

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Теперь соответствующая территория закрыта для посетителей, а торговцам предложены временные торговые места между мясным павильоном и улицей Пуполу.

Фото: Русский TVNET

Как уже писал Русский TVNET, первая очередь ревитализации деградирующих территорий в квартале Рижского центрального рынка будет стоить по крайней мере 6 млн евро.

Фото: Русский TVNET

Проект является частью масштабной перестройки центра города и в значительной мере подчинен «Rail Baltica». В настоящее время рынок отделен от Вецриги железнодорожной насыпью, которую планируется снести. Это означает, что рынок станет частью Вецриги.

Фото: Русский TVNET

Завершить реконструкцию планируется в 2019 году.

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

Фото: Русский TVNET

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