Почему уходит глава Госканцелярии Криевиньш?

Уход руководителя Госканцелярии Мартиньша Криевиньша со своего поста может быть связан с вопросами по реформированию Бюро по борьбе и предотвращению коррупции.

Еще по этой теме Начальник Госканцелярии подал в отставку вчера

Как сообщает LA, у Криевиньша могли возникнуть разногласия с премьер-министро Марисом Кучинскисом как по разработанным Госканцелярией поправками в Законе о пенсиях сотрудников KNAB, которые не получили поддержки в Сейме, так и с другими вопросами, например, с ведением конкурса по поиску нового руководителя этого учреждения.

Поправки по пенсии были отклонены комиссией Сейма по трудовым и социальным вопросам. В то же время, парламент формально не отклонил законопроект, но исключил из повестки дня, решив подождать пока авторы предложат усовершенствованные варианты.

Реклама

Что касается конкурса, то претенденты могут подавать заявки до 30 марта. Комиссию по отбору кандидатов возглавлял сам Криевиньш, до утверждения кандидатуры его преемника и.о руководителя будет заместитель директора, глава юридического департамента Инесе Гайлите.

Как уже сообщал Русский TVNET, с 21 марта Мартиньш Криевиньш не будет исполнять обязанности директора Госканцелярии, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс.

Криевиньш уходит по взаимному соглашению сторон, и подробнее этот вопрос стороны договорились не комментировать.