Список опасных товаров как в Латвии, так и в ЕС начинается с игрушек

 

Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Первое место в списке самых опасных товаров в Латвии и ЕС занимают игрушки. Такой вывод содержится в докладе системы предупреждения ЕС об опасных товарах «Rapex» за 2016 год.

Как показывает доклад, в прошлом году больше всего предупреждений от стран-членов ЕС поступило по игрушкам, транспортным средствам, одежде и текстилю, а также по электрооборудованию.

Латвия сообщила о выявленных на рынке опасных товарах 26 раз, а больше всего сообщений поступило от Германии, Испании и Франции.

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Товары, опасные для здоровья и жизни человека, поступают из разных стран мира. В 2016 году 53% таких товаров поступило из Китая, 23% из Европы и 5% из США.

В целом страны ЕС сообщили о более чем 2000 подобных случаях.

Еврокомиссия сообщает, что не всегда количество предупреждений прямо связано с количеством опасных товаров в конкретной стране. Много предупреждений может быть обусловлено также величиной рынка, значительной долей импорта и частыми проверками.

В системе «Rapex» страны ЕС могут быстро обмениваться информацией об опасных для потребителей товарах.


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