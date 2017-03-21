В комиссии Сейма не хотят расставаться с животными в цирке

Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике не поддержала сегодня поправки к закону о защите животных, предусматривающие запрет на их использование в цирковых представлениях.

У депутатов не было единогласия - проект поддержали три парламентария, против был один, а пятеро воздержались, сообщает ЛЕТА.

Перед заседанием комиссии несколько человек провели у Сейма пикет против запрета на использование животных.

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Вчера в Сейм была подана петиция за подписями более 26 тыс. человек за этот запрет.

Как уже сообщал Русский TVNET, в случае осуществления планов нового руководителя Рижского цирка Инары Кехре от классического цирка ничего не останется – животных в нем не будет, ни экзотических, ни домашних, ни даже лошадок, которые украшают эмблему цирка.

Ранее Минкультуры заявило, что Рижский цирк нуждается в переменах - он должен стать многофункциональным местом проведения не только цирковых, но и музыкальных, танцевальных и других представлений.

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