Скончался пенсионер, игравший «Катюшу» и «Прощание славянки» на шествии 16 марта

Российские СМИ, широко освещавшие мероприятия в честь для легионеров 16 марта в Риге, обратили внимание на отсутствие традиционных звуков аккордеона, сопровождавших каждое шествие к памятнику Свободы. Журналисты выяснили, что пенсионер, более известный как «Жора Болдерайский», скончался.

Напомним, дедушка стал настоящим героем среди русскоязычных пользователей интернета, а видеоролики с его исполнением советских песен 16 марта собирали на YouTube сотни тысяч просмотров.

Мужчину звали Эдуард Чудинов. Он родился в Риге, после школы окончил мореходное училище, а на пенсии взялся за аккордеон. Выступал он обычно в Старой Риге, придумал себе и псевдоним - «Жора Болдерайский».

Реклама

«Прославился» он в 2012 году, когда на перекрестке ул. Калькю и Вальню заиграл советские патриотические мелодии во время шествия легионеров. Он играл «Прощание славянки», «Молдаванку», военные песни, ставшие гимнами советской армии.

В этом году пенсионер 16 марта в центр Риги не приехал. Его больше нет. Мужчине было 74 года.