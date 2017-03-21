К Латвии приближаются новые дожди, но в среду выглянет солнце

В ночь на среду и с утра Латвию с запада пересекут новые дождевые облака. Они принесут с собой дожди, а местами и мокрый снег, больше осадков синоптики прогнозируют с утра на востоке страны.

Как сообщает агентство ЛЕТА, днем больших осадков не ожидается, выглянет солнце.

Ночью местами на побережье, а днем уже почти по всей стране порывы юго-западного ветра усилятся до скорости 12-17 метров в секунду. Более слабый ветер ожидается в Латгале и Селии.

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Минимальная температура воздуха ночью составит -1..+3 градуса, днем потеплеет до +7..+9 градусов, лишь на побережье не станет теплее +4..+6 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, во второй половине ночи возможен кратковременный дождь. Ночью будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха понизится до +2 градусов. Днем ветер усилится до 14 метров в секунду, а солнце прогреет воздух до +8..+9 градусов.