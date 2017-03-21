Стало известно, сколько Рига потратит на освещение улиц и парков

В Риге 1510 освещенных улиц, парков, скверов и жилых массивов. Муниципальное агентство Rīgas gaisma обслуживает более 44 тысяч световых объектов, 34 тысячи опорных, кабельных и воздушных линий, длиною 1740 километров, и около четырех тысяч электрических распределительных пунктов. Какие планы Rīgas gaisma на 2017 год?

В 2017 году на реализацию функций агентства запланированы 8,295 млн евро, из которых 7,573 млн евро – на обеспечение эксплуатации уличного освещения и 722,2 тыс. евро – на обеспечение работы светофоров. Финансирование направлено и на ремонтные работы, а также на замену уже очень плохого и старого освещения.

Планируется, что на оплату израсходованной на освещение электроэнергии будет потрачено 3,622 млн евро.

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В прошлом году Рижская дума провела конкурс на совместную закупку электроэнергии, благодаря которому ночной тариф потребления электричества сократился на 8,9%, а дневной повысился на 4,6%. Благодаря этому и ряду других факторов, по подсчетам агентства, в 2017 году по сравнению с прошлым годом, получится сократить расходы на электроэнергию на 6,6%.

Планируется заменить пять из 418 установленных в городе распределительных шкафов уличного освещения, заменить 80 ржавых кабельных шкафов. Кроме того, с целью более оперативного устранения аварий, агентство намерено оснастить распределительные шкафы автоматизированной системой управления.