В ожидании новоселья в Риге живут 3500 семей. Это много или мало?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Smirnov Vladimir / ITAR-TASS

Приятно, что с каждым годо уменьшается очередь на муниципальное жилье, но в Риге еще есть семьи, пенсионеры и одинокие люди, которые вынуждены жить в мягко говоря, неподходящих условиях. Они и задают ворос, когда смогут отметить новоселье в новой квартире?

На 1 марта 2017 года в очереди на помощь в решениии жилищного вопроса зарегистрированы 3543 семьи, из них 1267 – на арендную квартиру. А ведь еще восемь лет назад очередь исчислялась десятками тысяч.

Рига использует несколько инструментов для решения проблемы очередей на жилье. Во-первых, строятся новые муниципальные дома – за минувшие восемь лет построено и реновировано 26 зданий, предусмотренных под аренду или в качестве социального жилья.

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Помимо возведения новых жилых комплексов, под социальное жилье обустраивают часть жилого дома, как это произошло на улице Прогреса, 3а (30 квартир), на улице Дубулту, 4 (15 квартир) и 31 квартира на улице Марупес, 39. Часть квартир по этим адресам являются арендными.

Также

самоуправление в течение восьми лет восстановило для повторной аренды 506 муниципальных квартир.

В 2016 году принято решение о строительстве пяти социальных домов на улице Межрозишу, проекты которых будут реализованы поэтапно.

Разница между социальным жильем и арендными квартирами – в стоимости коммунальных услуг и платы за аренду.


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