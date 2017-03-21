РД утвердила цены в маршрутках, возмутившие Совет по конкуренции

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Комитет Рижской думы по делам сообщения и транспорта сегодня одобрил поправки, согласно которым предприятие Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) должно оказывать услуги по такой же цене что и предприятие Rīgas satiksme (RS). Как пояснили в думе, поправки относятся к решению Рижской думы от 16 января 2015 года, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Исполняющий обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Эмил Якрин утверждает, что сегодняшнее решение напрямую не связано с решением Совета по конкуренции, который решил наложить штраф как на RMS, так и на RS за искажение конкуренции.

«Эти поправки не были разработаны в течение последней недели. Они были разработаны намного раньше.

Исходя из коммуникации в течение многих лет с Советом по конкуренции мы понимаем, что эти нормы по–разному интерпретируются. В связи с этим [нормы] надо закрепить дважды, чтобы не было таких широких возможностей для интерпретации.

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[Это решение] не имеет прямой связи с [наложенным] штрафом, но для того, чтобы в будущем предотвратить возможность интерпретации, мы считаем, что это хороший способ, как выразить волю депутатов Рижской думы», — завил Эмил Якрин радиостанции.

Ранее Русский TVNET сообщал, что Совет по конкуренции 27 февраля нынешнего года принял решение оштрафовать «Ригас сатиксме» и предприятие «Ригас микроаутобусу сатиксме» (РМС), обеспечивающее пассажирские перевозки микроавтобусами в соответствии с закупочным договором об оказании услуг общественного транспорта повышенного сервиса в части сети маршрутов города Рига, за ограничение конкуренции соглашением о том, что плата за проезд RMS не должна быть ниже тарифа «Ригас сатиксме».

"Ригас сатиксме" и RMS, реализуя это соглашение, исключили взаимную конкуренцию цен,

защитили себя от давления конкуренции и ограничили возможности потребителей получать конкурентоспособную услугу", - указывает Совет по конкуренции.

За искажение конкуренции Совет по конкуренции наложил на «Ригас сатиксме»денежный штраф в размере 2 163 046,63 евро, на RMS - 87 948,40 евро, одновременно обязав их прекратить реализацию запрещенного соглашения, а RMS - также установить плату за проезд независимо, на основе объективных расчетов себестоимости проезда одного пассажира.

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