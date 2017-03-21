Мамыкин обратился ко всем, кто хочет написать про его поездку в Крым

Андрей Мамыкин
 

Андрей Мамыкин. Фото: Evija Trifanova / LETA

В то время, как евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин разрывается между работой в Брюсселе и отцовскими обязанностями в Риге, некоторые СМИ пишут о том, что депутат был замечен в Крыму. Мамыкин, как всегда, с юмором вышел из этой нелепой ситуации и разместил свою детскую фотографию с крымского отдыха.

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Надо отметить, что портал позже удалил информацию о поездке Мамыкина в Крым в составе делегации европейских политиков и принес свои извинения депутату.

Главной целью приезда делегации, из 20 человек, назывался прорыв информационной блокады вокруг Крыма.

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"Я в Крыму, все в дыму. Интересно все-таки

. Откроешь газеты (порталы) и столько нового о себе узнаешь! Например, сейчас, оказывается, я в Крыму. Это при том, что из Петербурга 19 марта я прилетел в Таллин на конференцию Яна Тоом (Yana Toom), оттуда в воскресенье вечером на автобусе в Ригу. Сегодня утром даже ребенка в Риге успел в поликлинику свозить, а днем вылетел в Брюссель, - такую запись на своей страничке в Facebook Андрей Мамыкин разместил вчера.

Что характерно, летел одним рейсом вместе с Сандрой Калниете и Кришьянисом Кариньшем. И все равно все это время я был вчера и сегодня в Крыму.

А может, это Калниете с Кариньшем сейчас в Крыму?

Определенно у меня есть двойник. Ведь, говорят, двойники есть у многих мировых политиков.

И у «Ласкового мая» в лучшие годы было 8 составов, которые одновремнно давали концерты по всему СССР. А, может, вместо меня, в Крым поехал мой портрет? Ведь Портрет товарища Ринкевича недвно встречался с Асадом и участвовал в конференции в СПб. Значит, мой портрет точно сейчас в Крыму. Гоголевщина, короче, сплошная".

Порывшись в семейном фотоархиве Мамыкин вспомнил, что он все-таки отдыхал на берегу Черного моря, правда, было это в далеком детстве.

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