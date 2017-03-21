Мамыкин обратился ко всем, кто хочет написать про его поездку в Крым

В то время, как евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин разрывается между работой в Брюсселе и отцовскими обязанностями в Риге, некоторые СМИ пишут о том, что депутат был замечен в Крыму. Мамыкин, как всегда, с юмором вышел из этой нелепой ситуации и разместил свою детскую фотографию с крымского отдыха.
- «Согласие» не будет оценивать визит Мамыкина в Сирию, так как это была «частная поездка» 19 марта 2017 г.
- Мамыкин: если ненадолго забыть об оккупации Крыма, это улучшило бы экономическую ситуацию 16 марта 2017 г.
- Мамыкин передал слова президента Сирии Ринкевичу: влез на дерево и не знает как слезть 14 марта 2017 г.
Надо отметить, что портал позже удалил информацию о поездке Мамыкина в Крым в составе делегации европейских политиков и принес свои извинения депутату.
Главной целью приезда делегации, из 20 человек, назывался прорыв информационной блокады вокруг Крыма.
"Я в Крыму, все в дыму. Интересно все-таки
. Откроешь газеты (порталы) и столько нового о себе узнаешь! Например, сейчас, оказывается, я в Крыму. Это при том, что из Петербурга 19 марта я прилетел в Таллин на конференцию Яна Тоом (Yana Toom), оттуда в воскресенье вечером на автобусе в Ригу. Сегодня утром даже ребенка в Риге успел в поликлинику свозить, а днем вылетел в Брюссель, - такую запись на своей страничке в Facebook Андрей Мамыкин разместил вчера.
Что характерно, летел одним рейсом вместе с Сандрой Калниете и Кришьянисом Кариньшем. И все равно все это время я был вчера и сегодня в Крыму.
А может, это Калниете с Кариньшем сейчас в Крыму?
Определенно у меня есть двойник. Ведь, говорят, двойники есть у многих мировых политиков.
И у «Ласкового мая» в лучшие годы было 8 составов, которые одновремнно давали концерты по всему СССР. А, может, вместо меня, в Крым поехал мой портрет? Ведь Портрет товарища Ринкевича недвно встречался с Асадом и участвовал в конференции в СПб. Значит, мой портрет точно сейчас в Крыму. Гоголевщина, короче, сплошная".
Порывшись в семейном фотоархиве Мамыкин вспомнил, что он все-таки отдыхал на берегу Черного моря, правда, было это в далеком детстве.