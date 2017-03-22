Процесс натурализации в Латвии остановился

Во вторник правительство сегодня поддержало присуждение гражданства Латвии в порядке натурализации 75 лицам.

Семеро претендентов являются несовершеннолетними детьми.

60% претендентов на получение гражданства Латвии - русские, 4% - украинцы, 16% - белорусы, литовцы, поляки и представители других национальностей.

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С 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации получило 144 675 человек.

В последние годы процесс натурализации практически остановился. В 2015 году его прошли 971 человек, в 2016 году — 987 человек, а за два с половиной месяца 2017 года — 160 человек.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, по состоянию на 1 января 2017 года в стране проживало 242 560 неграждан Латвии.

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