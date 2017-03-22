Жители назвали главное богатство Латвии

93% жителей Латвии считают, что главное богатство страны - это реки и озера. Таковы результаты опроса, проведенного агентством SKDS.

Более того, не согласны с этим мнением всего 3% респондентов.

Как сообщает агентство ЛЕТА, больше всего водными ресурсами гордятся жители Латгалии (58%) а меньше всего - проживающие в Курземе (43%).

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Ни в одном из регионов Латвии общий удельный вес жителей, согласных с утверждением, что гордостью Латвии «несомненно» или «скорее» являются ее реки и озера, не был меньше 88%.