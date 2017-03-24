Собачьи фекалии на улицах города: Не только неэстетично, но и очень опасно!

Каждый год с наступлением весны во внутренних дворах и городских парках открывается печальная картина - газоны усеяны экскрементами собак, так как их хозяева не убрали за своими питомцами. «Распустившиеся подснежники» не только выглядят неэстетично, но могут стать причиной серьёзных заболеваний. Кроме того, владельцы собак, не убирая за животными, совершают административное нарушение, за которое могут быть оштрафованы на сумму от 7 до 350 евро.

Ежегодно с наступлением весны Муниципальная полиция устраивает акцию — рижанам, выгуливающим своих четвероногих питомцев, раздают специальные пакеты для сбора собачьих экскрементов.

В этом году такие пакеты выдают в парках Миера и Клуса, на Кенгарагском променаде, в сквере Академии наук, в саду Маскавас, в районе Плявниекского парка.

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Чтобы привести улицы столицы в более приличное состояние Восточная исполнительная дирекция Риги в сотрудничестве с работниками муниципальной полиции Латгальского предместья в рамках акции «Убери за своим любимцем» раздавали бесплатные пакеты для сбора собачьих экскрементов и весной 2016 года.

О собачниках заботятся?

По данным Восточной исполнительной дирекции Риги в 2012 году на установку специальных урн, информативных вывесок и ящиков со специальными мешками для утилизации собачьих экскрементов по всей Риге было выделено чуть меньше 2 тыс латов. Так выглядели новые установленные коробки с пакетиками для собачьих экскрементов в 2012 году.

Фото: Felicija Vērzemniece/TVNET

Однако, по наблюдениям местных жителей и журналистов, мешочки из парков и территорий облагороженных мест для прогулок пропали со скоростью света и больше не пополнялись, а урны и вовсе были испорчены хулиганами. Спустя 5 лет, весной 2017 года коробки с пакетами для сбора собачьих экскрементов, те редкие, что не были сломаны, выглядят так:

Фото: Читатель TVNET

Кроме того, по словам местных жителей Кенгарагса, на променаде у Даугавы коробки с пакетами для сбора собачьих экскрементов уже давно не пополняются.

Представители Муниципальной полиции сообщили, что в ближайшее время проблеме будет уделено особое внимание - грядут закупки коробок с пакетиками для собачьих экскрементов.

Могут наказать!

Согласно 106 пункту кодекса административных правонарушений,

владельцу собаки, который не убирает за своим животным, могут выписать предупреждение или штраф в размере от 7 до 350 евро.

Юридическим персонам грозит более суровое наказание — от 15 до 700 евро.

В случае, если физическое лицо в течении годы будет «поймано с поличным» повторно, его могут наказать, выписав штраф от 15 до 700 евро. Юридическому лицу придётся заплатить от 700 до 1400 евро за повторное административное нарушение.

Сколько оштрафованных?

Пресс-секретарь Муниципальной полиции Том Садовскис рассказал Русскому TVNET, что точное количество штрафов, выписанное безответственным владельцам собак, неизвестно, поскольку все составленные протоколы классифицируются как административные нарушения.

Садовскис добавил, что главная цель представителей власти в данной области - не штрафовать собачников, а информировать о необходимости утилизации фекалий.

Как утилизировать?

Некоторые хозяева четвероногих ошибочно считают, что собачие экскременты следует выкидывать только в специализированные урны. Подобные заблуждения часто приводят к тому, что собачники не спешат убирать за братьями меньшими, своё поведение аргументируя недоступностью специализированных контейнеров.

Однако собачьи фекалии классифицируются как бытовые отходы, поэтому их можно бросать в те же контейнеры, куда мы выкидываем обычный мусор.

























































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«Подснежники» - это не просто некрасиво!

Владельцам четвероногих не стоит легкомысленно относиться к уборке экскрементов. Ведь кучки, которыми пестрят латвийские улицы, - это не только не эстетично, но еще и опасно для здоровья.

По словам эксперта Продовольственно-ветеринарной службы, попадание собачьих фекалий в почву увеличивает риск загрязнения окружающей среды.

Собачьи экскременты, в отличие от фекалий травоядных, не являются удобрением для почвы. Кал хищников содержит остатки мясной белковой пищи, которая разлагается дольше, выделяя в почву трупные токсины.

Кроме того, в собачьих испражнениях содержатся нежелательные обитатели — паразиты (глисты) и бактерии (сальмонелла, кокцидии, возбудители парво и короновирусных инфекций).

Согласно информации Продовольственно-ветеринарной службы, подхватить паразитов могут другие животные и даже люди. Аскариды, живущие в организме непривитой собаки, производят десятки тысяч яиц в день, которые позже попадают в почву через кал животного.

Результаты исследования американских ученых свидетельствуют о том, что собачьи экскременты — основной источник бактерий в городе зимой. Кстати, серьёзные проблемы может вызвать не только фекалии собак, но и котов.

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