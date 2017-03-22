Так выглядит место в Вецриге, где построят отель Hilton

 

Фото: Zane Bitere/LETA

Прошлым летом разработчики проекта строительства отеля «Hilton Garden Inn» обещали, что он будет построен в Старой Риге, по ул. Грециниеку, 25 до конца 2017 года. Однако стройплощадка в Вецриге, где планируется заложить основу для цепочки гостиниц «Hilton» в Латвии, до сих пор выглядит пустой.

В конце 2014 года прозвучала информация, что литовский разработчик проектов недвижимости «Nevertel» инвестирует в новое здание от 10 до 11 млн евро, сообщает агентство ЛЕТА.

Автором проекта гостиницы стало бюро «Arhis Arhitekti». Кусок земли, предназначенный для застройки, находится на территории Старой Риги - по ул. Грециениеку, 25 - рядом с Домом Черноголовых, Ратушной площадью и церковью Святого Петра. На северной стороне куска земли находится улица Свару, на южной - Грециниеку. С востока и запада находится незастроенная историческая земля, которая может быть застроена в будущем согласно принципам периметральной застройки.

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В обществе прозвучали опасения, что новостройка приведет к деградации исторического центра Риги, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и испортит панораму Старой Риги, которой присвоен статус европейского наследия.

Здесь появится гостиница Hilton

Фото: Здесь появится гостиница Hilton0

В свою очередь архитектор здания Андрис Кронбергс попытался развеять страхи. Он считает, что новостройка будет современным зданием, спроектированным с мыслью в инновационном стиле сохранить историческую субстанцию. По его мнению, историческая планировка города уже работает по принципу - исторические ценности, которые сохранились, нужно оставить, в свою очередь в новых дополнениях нужно отразить ценности своего времени, тенденции и технологии.


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