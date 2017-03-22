Детективы раскрыли, сколько СГД теряет денег на привокзальном туалете

Детективное агентство «Biznesa drošība» выявило уклонение от уплаты налогов в туалетном бизнесе. Для этого в туалетах Центрального рижского железнодорожного вокзала велась скрытая съемка и делались, с позволения сказать, контрольные закупки. Об этом случае пишет газета Latvijas avīze.

По сведениям детективов, в официальных отчетах владельца туалетов, компании «Гиацинт» указано количество посетителей в 3-5 раз меньше реального. Таким образом, скрытые доходы могли составлять 383 евро ежедневно, или, в годовом пересчете - внушительные 140 тысяч. В результате государство недополучает налогов на 24 276 евро в год, подсчитали детективы.

А ведь читатели Русского TVNET еще раньше обратили внимание на эту ситуацию.

Как раз в марте 2014 года мы подробно рассказывали, почему в общественных туалетах на Рижской железнодорожной станции не выдают кассовые чеки.

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Редакция разобралась в ситуации и выяснила, что, оказывается, в данном случае, действительно, есть исключение из правил. Правил Кабинета министров (КМ) Nr.282, в которых оговаривается порядок регистрации и использования кассовых аппаратов и чеков.

«За пользование платного туалета можно не выдавать кассовый чек, если выдается зарегистрированный в Государственной службе доходов (СГД) билет или квитанция, - рассказывала главный специалист отдела общественных отношений СГД Эвита Тейце-Мамая. Но при условии, что средний месячный заработок предпринимателя не превышает шесть минимальных зарплат.»

Для тех, кто забыл напомним, что в 2014 году минимальная заработная плата в Латвии составляла 320 евро. То есть 1920 евро в месяц. Получается, что доходы от туалета не превышают этой суммы ( в этом году это уже 2280 евро).

В свою очередь Владимир Волчек, представитель SIA Hiacinte, которое обслуживает на вокзале четыре туалета, добавил, что каждому посетителю при оплате услуги выдаются официальные билеты, которые состоят из двух частей.

«Одна часть идет клиенту, а вторая остается у нас для отчетности, - пояснил Владимир. - Все законно так, что читатели могут не беспокоиться. В туалетах чисто технически невозможно установить кассовый аппарат, из-за нехватки места.»

По словам Владимира,если кто-то отказывается от билета, то сотрудник не пускает бумажку по второму кругу, а тут же на глазах у посетителя разрывает ее и бросает в мусорник.

Русский TVNET поинтересоваля у Владимира Волчека,

сколько же людей проходит через туалет за один день, но четкого ответа не услышал.

«По-разному, - уклончиво сказал представитель SIA Hiacinte. А зачем вам? Даже в СГД такие цифры не спрашивают.»

Но, потом г-н Волчек разговорился и сообщил, что через один туалет в день в среднем проходит от 500 до 1000 человек. Волчек отметил, что 10 % не платит за услугу.

«Речь не идет об инвалидах и детях до 7 лет, которые проходят бесплатно, а о тех наглых, невоспитанных, пьяных обитателях вокзала, которые напролом идут и ничего с ними нельзя сделать, - посетовал нам Владимир Волчек. - Вот с такой публикой приходится нам работать. А еще бомжи, от которых воняет за версту, но они платят и мы не можем запретить им пользоваться общественным туалетом».

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