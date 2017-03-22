Большая уборка стартовала: Разыскиваются «свиньи»

 

Фото: TVNET

Портал TVNET не может и не хочет смириться с тем, что загрязнять природу - это нормальное поведение, поэтому мы начинаем нашу ежегодную акцию. И предлагаем всем читателям осмотреться по сторонам и сообщать нам о «свиньях», которые оставляют после себя мусор на природе или специально выбрасывают мешки с отходами в кусты и траву.

В то время, как в стране начинается Большой субботник, наш портал будет разоблачать тех, кто оставляет следы за собой в лесу, парке, на обочине дороги.

TVNET предлагаем присылать фотографии или видео с «работой нечистоплотных людей» на мейл cukas@co.tvnet.lv

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В присланных материалах обязательно должно быть указано место и время, где вы зафиксировали загрязнителей окружающей среды.

Хорошая работа не останется без вознаграждения. TVNET будет оценивать и публиковать присланную информацию, а три автора лучших материалов получат ценные призы, которые приготовили организаторы Большого субботника. Призы - это подарочные карты «Galactico», которые можно потратить в любом из пяти торговых центров - Alfa, Mols, Galerija Centrs, Origo и Dole.

За первое место - подарочную карту на 100 евро, за 2 и 3 место - 50 евро.

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