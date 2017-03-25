Час Земли в Латвии: зачем мы гасим свет и зажигаем свечи?

Что будет с планетой земля через 50 лет? Иллюстративное фото
 

Что будет с планетой земля через 50 лет? Иллюстративное фото. Фото: EPA/Scanpix

Что будет с планетой через 50 лет? Хватит ли жителям нашей планеты воздуха, воды и пищи? Сохранятся ли еще обширные лесные массивы, что будет с рыбами и птицами? День Земли для того и придуман, чтобы люди задумались над этими вопросами. Готовы ли вы участвовать в акциях экологов и как именно? И как отметят в этом году в субботу час Земли у нас в Латвии?

День Земли во всем мире празднуется по инициативе Фонда дикой природы(WWF), который впервые провел эту акцию в 2007 году в Австралии. Миллиарды людей участвуют в самой массовой экологической акции, которая проводится в одну из последних суббот марта. Участие в ней — сугубо добровльно. Как это будет? В субботу на один час - с 20.30 до 21.30 - всем предлагается выключить свет и отключить все электроприборы, которые они не являются жизненно важными.

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Мы ведь слишком расточительно живем — потребляем все больше и больше природных рессурсов, в том числе невосстановимых. Мы засоряем планету отходами жизнедеятельности, заваливаем мусором леса, бездумно расходуем энергорессурсы и не задумываемся о последствиях такой расточительности.

В День Земли освещение фасадов городских зданий и парков, а также электричество в домах отключают всего лишь на час — и каждый может внести свой вклад в акцию, призванную изменить отношение к природе.

В субботу, 25 марта, Латвия уже не в первый раз отметит День Земли вместе со всеми, кто озабочен будущим планеты. Как на сей раз мы будем в этой участвовать? Что и как будет происходить именно у нас в стране? Более 30 самоуправлений уже заявили о готовности участвовать и предложили своим жителям разнообразные программы. В большинстве случаев организацией совместных посиделок, чаепитий и концертов при свечах занимается молодежь.

В Цесисе местом главных событий будет площадь Роз — горожан и туристов приглашаютпровести час Земли вместе.Фасады домов вокруг площади будут темными,так что встреча горожан пройдет при свете свечей. НаплощадиРозвыступят музыкальные коллективы,авсехсобравшихсяугостят горячим супом и чаем, а также «скаутским»хлебом.Организаторами встречи не в первый раз стала молодежь города.

В Крустпилсском замке предлагают присоедитниться к эсксурсии при свечах по залам, подземельям и тайным комнатам. Знаем по собственному опыту: захватывающе интересно и очень прикольно!.. Ясное дело, что как и во всяком уважающем себя замке здесь тоже привидения водятся. Но появятся ли они именно в День Земли — большой вопрос… А вот экскурсия точно состоится — и начнется в 20.30.

В Вентспилсе лекция и дебаты о проблемах, связанных с изменениями климата, начнутся уже в пятницу — в 17.00 в городском Доме молодежи расскажут о проблемах будущего Земли. Здесь же пройдут творческие мастерские — научат отливать свечи и мастерить оригинальные цветочные горшки из использованных платиковых бутылок и сажать всевозможные растения.

В субботу, начиная с 20.00 — в Доме молодежи намечается вечер акустической музыки, разговоры при свечах и настольные игры.

В Елгавском районе час земли обещает быть особенно интересным в Залениеки. Здесь,

в парке старой усадьбы соберутся у костра. Будут гости — участники проекта Inception, приехавшие из восьми европейски стран.

Эта молодежная инициатива объединяет молодых лидеров и педагогов, работающих с молодежью, а ее участники как раз сейчас неделю гостят в Залениеки, где живут и учатся.

В Иецаве готовятся сыграть в «Зеленую тьму» - команды, подавшие заявки, должны заранее изготовить фонарики из вторсырья, которые пригодятся в играх на всежем воздухе. Ну, а в Риге всех желающих ждут на вечеринке в честь Дня Земли — в центре современного искусства KIM? на улице Спорта, 2 выступят музыканты. При свечах будут обслуживать в этот час посетителей некоторые рижские рестораны.

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